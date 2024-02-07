「不老男神」同老婆撐枱腳被捕獲　白髮白鬚造型竟被誤認係盧海鵬

現年52歲的張智霖（Chilam）出道30多年來外貌與當年差別不大，堪稱「不老男神」。不過近年張智霖經常以白髮造型示人，他曾自爆本來頭髮已經白晒，但因工作需要才會將頭髮染回黑色。去年張智霖為了新戲角色，將頭髮染成了灰髮，還留埋白鬚，顯得十分成熟，更充滿滄桑味。日前有網民在餐廳偶遇張智霖同老婆袁詠儀（靚靚），並在社交平台曬出合照，可見張智霖滿面白鬚，掀起網民熱議！

張智霖（Chilam）曾被老婆袁詠儀（靚靚）「出賣」，曝光了他滿頭白髮兼白鬚的樣貌，與昔日的凍齡男神形象相比變化非常大。（影片截圖）

近年經常以夫妻檔出席活動。（微博@袁詠儀靚靚）

去年張智霖為了新戲角色，將頭髮染成了灰髮，還留埋白鬚。（微博@張智霖）

該網民寫道：「當我快要吃完一碗麵時，眼前走過一位女士我覺得很熟悉，原來是袁詠儀。後來我想想過去和袁詠儀合照，怎料張智霖就坐在旁邊，他說幫我們一起拍，哈就這樣拍完了三張。」相中所見，當日張智霖同靚靚撐枱腳，素顏出鏡的靚靚皮膚白滑緊緻，而張智霖戴上圓框眼鏡，主動揸機零架子，但他的白髮白鬚造型就引起網民關注，紛紛留言道：「我的天呀，我以為是盧海鵬」、「衰老是瞬間的事情唉」、「點解張智霖突然老到咁誇張，對比郭富城還是保養年輕」、「這鬍子一留全白了，蒼老了好多」，「好像男女都逃不過斷崖式衰老」。

張智霖以白髮白鬚造型示人。（小紅書圖片）

依然有型。（微博@張智霖）

不過亦有不少網民留言大讚張智霖皮膚狀態不錯：「雖然鬍子頭髮白了，但是臉還是年輕的」、「這皮膚狀態秒殺多少四十幾的男星」、「鬍子髮型問題而已，皮膚和皺紋狀態沒覺得特別老」。而張智霖日前就曬出一張自拍照，並寫道：「最後一場戲，收爐！」相中的他鬚髮皆灰白，正在化妝，面色偏黃，相信是為了新戲角色造型而特別化老妝。

相信是為了新戲角色造型而特別化老妝。（微博@張智霖）

黑髮更顯後生！（微博@張智霖）

「Cool魔」上身！（影片截圖）