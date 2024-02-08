高海寧體諒美斯缺陣被誤解　為言論致歉：瞭解片面就發表非常不妥

日前國際邁亞密（又譯：國際邁阿密）訪港與香港隊合演表演賽，許多球迷用幾千蚊購入門票，希望能一睹美斯踢波的風采，最終他卻坐足全程冇落場，連波Boot都冇換，引起在場大批球迷不滿，噓聲四起，更形容事件為「比JPEX更離譜的世紀騙案」。

大批球迷用幾千元買飛想一睹美斯球技，但最終他完全冇落場，令球迷噓聲四起，感覺被當「水魚」。（資料圖片/袁志浩攝）

高海寧當日都在現場見證整個過程，但比較幸運的是，她在前一日的活動中，成功與國際邁亞密班主碧咸合照。而在美斯缺陣風波翌日，高海寧接受傳媒訪問時，讚香港隊表現好好，雖然對於美斯冇出場感失望，但說：「聽講佢受咗傷，作為球迷，希望佢都有好好嘅身體狀態出席真正嘅比賽，所以我覺得可以理解、諒解。」

高海寧成功找到碧咸集郵！（IG@sammkoling）

國際邁亞密對香港隊的合演表演賽，高海寧（左一）與馬國明、湯洛雯一同去現場觀看。（IG@sammkoling）

高海寧日前出席義工活動時，分享自己對美斯缺陣的感受，言論其後被發酵。（IG@sammkoling）

而目前已身處日本進行外訪的美斯，昨午（7日）曾發聲明指：「很遺憾因為腹股溝有傷沒能在香港站的友誼賽中出場，我的傷處發腫並有痛感。瞭解我的朋友會知道我想在每場比賽中都全力以赴，特別是在這樣和隊友們遠道而來的情況下，球迷們都很期待看到我們健康登場。希望有天我們有機會回來，為香港地區的球迷朋友傾力獻上比賽。我也盼著能儘早回來大陸地區和大家分享足球的快樂。」

中港球迷不接受美斯的解釋，認為他對日本態度與香港有差別。（微博@梅西LeoMessi10）

不過，由於美斯在日本滿臉笑容，對戰神戶勝利船的友誼賽中更後備入替上場踢波，很多中港球迷都認為美斯有差別待遇，比之前更加不滿他。而由於有網民誤會了高海寧的原意，為解釋得更清楚，她今日（8日）凌晨時分在IG發文再重申自己想法，全文如下：

「為免產生更大的誤會，我覺得有必要向大家說明一下：



首先我跟大家一樣對於美斯沒有落場踢球感到非常失望，當天回應記者提問的時候，因為看了球隊教練在賽後記者會上回應『美斯因受傷不能上陣』的報導，所以在採訪中才有『聽說他受傷了』的說法。如果大家有看到完整訪問片段的話，實際我想表達的是：我很投入觀看當天的賽事，因為中國香港隊踢得很好，上半場攻勢很給力，身為球迷看得是盡興的。但許多遠道而來的粉絲們，面對當天的情況，肯定還是會感到失落和傷心。



後續我也是跟大家一樣，瞭解到之後發生的更多情況，讓我感到非常震驚。我充分意識到，自己當時在只瞭解片面的情況下，發表的言論是非常不妥的。在此要向所有關注這件事的朋友們表示歉意，真的非常抱歉！



我會持續關注事件的發展，也希望這件事能有一個合理的交代。以後會更加謹言慎行，做好作為公眾人物的正向引導。」



高海寧澄清全文。（IG@sammkoling）

有不少人睇完，都留言安慰高海寧，感嘆「藝人唔易做」，認為責任不在她，根本無需為某些被曲解的言論致歉。