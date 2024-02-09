港姐季軍淡妝夜遊泰國獲讚「世一」　靚樣完勝同屆「黑面神」

應屆港姐季軍王敏慈在參選《香港小姐》初期，憑標緻五官，有「翻版范冰冰」之稱，加上擁有前凸後翹的美好身材，深受網民喜愛成為大熱，雖然最後只得到季軍，但成功贏得歡迎度，人氣是三甲裡面最高。

王敏慈是應屆港姐季軍，人氣在3甲中最高。（梁碧玲攝）

王敏慈分享要兼顧學業和事業，可能經常要往返北京香港兩邊飛。（葉志明攝）

由於仍在北京中央戲劇學院修讀表演系，故王敏慈暫時仍未能常駐香港發展，要中、港兩邊飛，如去年無綫台慶，她便專程回港出席，更穿上Deep V晚裝大騷美好身材。早前，她又會合麥長青、江美儀，為二人主持的TVB旅遊飲食節目《大灣區美味好玩攻略》擔任嘉賓，不少網民都大讚王敏慈靚女以及廣東話進步很多。

王敏慈早前回港出席台慶，大騷美好身段。(IG@lovelle.minci)

王敏慈樣貌標緻，身材也一流。(IG@lovelle.minci)

王敏慈早前為《大灣區美味好玩攻略》擔任嘉賓。

日前，王敏慈又更新了社交平台，原來她去了泰國旅行，同行的則是跟她同屆參選，賽後爆粗與網民開火、被指輸不起的「黑臉神」佳麗陳怡名（Zora）。相中，二人身處高處觀賞泰國夜景，雖然王敏慈只化了淡妝，但更突顯她清秀一面，加上一身白滑肌膚，可謂無得輸。

王敏慈到泰國玩。（IG@lovelle.minci）

淡妝上陣。（IG@lovelle.minci）

而身穿入膊裙的她，不但大騷迷人鎖骨，服飾的質料在燈光下，更讓她的內地若隱若現，低調得來不失性感；至於身旁的陳怡名，雖然露出事業線和纖腰，但站在白到發光的王敏慈身旁，顯得有點俗氣。

若隱若現好性感。（IG@lovelle.minci）

同行原來仲有同屆佳麗陳怡名。（小紅書）

網民留言大讚王敏慈靚：「世一」、「可太美捏」、「真美呀」、「靚靚」、「淡妝一樣迷人」等。

兩人自拍。（IG@lovelle.minci）

做鬼臉。（IG@lovelle.minci）

靚。（IG@lovelle.minci）