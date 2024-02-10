吳業坤日本妻曬團年飯餸菜驚現慳家名物　持家有道獲讚中國好媳婦

現年33歲的吳業坤 （坤哥）於2022年5月7日深夜突然於社交網站宣布已婚，投下震撼彈。坤嫂是現年29歲的日本女演員浜口愛子 ( Aiko Hamaguchi )，坤哥婚後帶同老婆由日本返港生活，過住甜蜜幸福的新婚二人世界。愛子嫁夫隨夫，甘願放棄日本老家來港適應新生活，做老公背後的女人，主打一個溫柔賢淑。坤嫂亦經常於社交網分享她在港的生活日常，今年是她以人妻身份過中國農曆新年，日前她就分享了她與老公坤哥一家人食團年飯的照片。

網民話坤哥好幸福。(浜口愛子IG)

坤嫂激罕性感靚相。(浜口愛子ig)

坤哥坤嫂同老婆好幸福。(浜口愛子ig)

坤嫂浜口愛子同老公坤哥的日式婚照。(浜口愛子ig)

坤嫂浜口愛子同老公坤哥的日式婚照。(浜口愛子ig)

坤嫂愛子post了在家中食團年飯的餸菜相，相中可見有魚有肉有蝦有菜有冬菇等，總共6個菜式，可謂相當豐富，而菜式都是一些家常餸，並沒有什麼名貴的食材。而當中最搶眼的就是一碟生菜，該碟生菜用了不銹鋼碟裝着，不銹鋼碟成為了焦點。

連登網民曾出post指當開飯時看到不銹鋼碟就非常影響食慾，更形容是「公屋碟」、「窮人專用」、「用狗碟食飯」，就算再美味的食物放在碟上都顯得不開胃，惹來網民熱烈討論。用不銹鋼碟彷彿成了慳家的象徵，這亦反映出坤哥坤嫂一家人生活貼地，着重溫馨樸實的家庭生活，並不追求物質的享受。

坤嫂浜口愛子分享了與坤哥一家人食團年飯的菜式。(ig圖片)

坤嫂還post了她親手寫揮春，以及去行年宵花市的靚相，就與普通家庭主婦無異，可見她已完全融合香港的生活，跟隨本地人的習俗來歡度農曆新年。其實坤嫂成為人妻來港後的生活都十分貼地，她喜歡坐地鐵、行街市買餸親自下廚，盡顯節儉和持家有道的美德，獲網民大讚是新一代中國好媳婦。坤哥早前曾透露他今年已預備了5位數字派利市，更自爆太太對此感到非常肉赤，足證坤嫂錫住坤哥荷包。

坤嫂親手寫揮春。(ig圖片)

坤嫂去行年宵花市。(ig圖片)

坤嫂去行年宵花市。(ig圖片)

坤嫂好靚女呀。(IG圖片)

坤哥坤嫂趁生日放閃。(ig圖片)

坤哥送花給坤嫂慶祝她的29歲生日。(ig圖片)