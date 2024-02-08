「愛國藝人」重提被網暴曾想輕生　轉往內地發展：養活了我一家人

近年專注在內地發展的梁競徽（前名梁烈唯），不時在微博及抖音分享日常生活及展現愛國心，更身體力行撐國貨。不過梁競徽過往曾因表露愛國立場而被部分網民攻擊，更因被起底而產生恐懼，令他不敢出街，禁足家中，甚至損失不少工作機會，一度冇工開。近日梁競徽重返娘家TVB拍劇，難得回港的他更帶埋內地網紅一起返TVB，他在接受訪問時大談當年經歷低潮期時的心路歷程，更自爆曾想輕生。

近日梁競徽重返娘家TVB拍劇。（影片截圖）

流住TVB嘅血！（影片截圖）

梁競徽直言已經不記得有多久沒有返娘家，但就強調：「沒有TVB就沒有我，對於我來講，我的血液裏面流的也是TVB的血，這個是我們的一個娘家。」2014年梁競徽憑《使徒行者》人氣急升，但正值事業起飛時期，他卻因「愛國」被網暴。2015年9月梁競徽在微博參與了「我向老兵敬個禮」的活動，他曬出一張敬禮照，並寫道：「祖國萬歲」，獲得內地網民的高度讚揚及一致好評，但卻令他在香港慘遭封殺，一夜之間成為「負評王」，更接連失去工作機會。回想起過往的低潮時期，梁競徽坦言當時十分頹靡：「鬍子不刮，不剪頭髮，天天在家裏面，不想接受這個現實，不想要看到所有的報道。真的有那麼幾次，我是站到那個陽台，心裏面就在想你們那麼不喜歡我，如果我現在跳下去，你們就沒得說了。」

2015年9月梁競徽因「愛國」被網暴。（微博截圖）

他曬出一張敬禮照，並寫道：「祖國萬歲」。（微博截圖）

回想起過往的低潮時期，梁競徽坦言當時十分頹靡。（影片截圖）

更想輕生。（影片截圖）

當年被網民圍剿。（影片截圖）

不過幸好最後梁競徽想通，事隔多年，如今他亦已經豁達面對：「也不能說是雪藏了，只是說公司說真的也是一個商業機構，媒體參與在裏面，把整個事情鬧得很大，所以那個時候自己也明白，也沒辦法。」梁競徽坦言曾有兩年冇劇拍，連原本談好的廣告都全部被Cut，直言「很可怕」，深感彷徨的他更在微博公開「𢯎撈」，但內地網民就力撐他並支持他到內地發展，而梁競徽亦順勢轉往內地發展：「內地的工作養活了我一家人。」雖然梁競徽因發表愛國言論被攻擊，但他就從不後悔：「我覺得你做每一個事情也會有人說好，也會有人說不好，只是說那個時候給選中了是一個打擊的一個對象。」近年梁競徽長駐內地發展，除了不時接拍劇集之外，亦有投資鐘錶店、開車行，更踩過界加入直播帶貨行列，成績不俗！

深感彷徨的他更在微博公開「𢯎撈」。（影片截圖）

內地網民就力撐他並支持他到內地發展。（影片截圖）

感激家人支持。（微博@梁競徽）

酒吧騷。（微博@梁競徽）

梁競徽在出席鐘錶店開幕式時就戴着炒價逾60萬、俗稱「黃金綠迪」的Rolex Cosmograph Daytona 18ct黃金款現身。（資料圖片）