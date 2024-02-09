35歲無綫當紅小生成「視后收割機」　網民：哥你真的好有福氣啊

現年35年的何廣沛（Matthew）愛情、事業兩得意，去年大方承認與圈外任職公關的女友Sarah Mui相戀，獲讚真男人；同時獲無綫力捧，是近年冒起最快的小生之一。

何廣沛在女友Sarah操刀的打卡相中好靚仔呀！（IG@matthew_hkp）

又靚仔又Cute！（IG@matthew_hkp）

劇接劇的何廣沛現正拍攝無綫新劇《黑色月光》，日前劇組完成深圳戲份舉行殺青，何廣沛亦有出席，並將最後一日在深圳開工的片段剪輯成短片，分享到社交平台。片中，何廣沛坐車到達拍攝場地，然後就化妝、Set頭，跟住就拍攝他與楊茜堯（前名：楊怡）的一場嗌交戲份。據知，劇中何廣沛被對方利用，但又對女方有少少感覺，片段可見二人嗌到七情上面，非常入戲。

何廣沛有份參演的新劇《黑色月光》，日前完成深圳戲份。（小紅書截圖）

開工前化妝、set頭。（小紅書截圖）

何廣沛今次與楊茜堯合作。（小紅書截圖）

兩人七情上面。（小紅書截圖）

當日現場還有王浩信、林夏薇、黃翠如等人。（小紅書截圖）

+ 14

何廣沛之前在「最佳劇集」《新聞女王》中，飾演傾慕「Man姐」佘詩曼的新聞部小鮮肉「Ivan」，與視后上演床上戲，加上靚仔成功吸引內地網民關注，今次見到他再與另一位視后楊茜堯鬥戲，不禁留言：「哈哈，搭完三好搭金鈴（佘詩曼和楊茜堯在《宮心計》的角色名），可以啊。」何廣沛也有親自回覆：「哈哈，你懂的」。

何廣沛今次再集多位視后。（小紅書截圖）

網民留言。（小紅書截圖）

網民留言。（小紅書截圖）

此外，連同同劇的林夏薇，何廣沛這一年間一共收割了：胡定欣（《破毒強人》）、蔡思貝（《你好，我的大夫》）、佘詩曼（《新聞女王》）共5位視后，堪稱「視后收割機」。

佘詩曼。（IG@matthew_hkp）

蔡思貝。（IG@matthew_hkp）