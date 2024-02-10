TVB視帝高大靚仔獲讚外形滿分　感情生活成焦點：聽說是個渣男

視帝王浩信（Vincent）近年全力進軍內地市場，去年12月在深圳出席TVB重頭劇《黑色月光》開鏡拜神儀式時，更突然宣布已約滿離巢，回復自由身。一眾演員近期在深圳拍攝得如火如荼，不時被捕獲劇組開工，早前有網民偶遇正在拍攝的王浩信，並上載了一段影片，寫道：「偶遇TVB拍劇，又高又瘦的帥哥到底是誰啊？家樓下遇到拍港劇《黑色月光》，圍觀人不多，還和他們擦肩而過，又高又瘦身材真的很不錯，但聽說是個渣男。」

王浩信（Vincent）去年12月在深圳出席TVB重頭劇《黑色月光》開鏡拜神儀式時，突然宣布已約滿離巢，回復自由身。（資料圖片）

早前有網民偶遇正在拍攝《黑色月光》的王浩信。（影片截圖）

身形高大的他十分亮眼。（影片截圖）

+ 1

片中所見，西裝骨骨上陣的王浩信戴着眼鏡，一身打扮斯文又有型，身形高大的他十分亮眼，網民紛紛留言大讚：「王浩信又正又高」、「身材好顏值高，體態也很好，基因好到逆天」、「信號王外形沒得說」。對於被指是渣男，有網民就為他抱不平：「那是謠傳，他很不錯」、「聽說的不準」、「演技在同時期男演員裏能排前三」！另外亦有網民曾偶遇王浩信同楊茜堯正在拍攝，雖然只影到王浩信的背面，但該網民仍激讚：「還是沒怎麼變，背影還是這麼的帥氣」。

眼鏡Look。（IG@vincentwong07）

背面都獲讚靚仔。（小紅書圖片）

2017年王浩信與蔡思貝被指因合作拍攝《踩過界》而撻着，被指介入王浩信與陳自瑤的婚姻的蔡思貝更因而被內地網民討厭，早前TVB高層樂易玲正式開設小紅書，大批網民留言投訴稱不想見到蔡思貝。不過王浩信似乎就未有受緋聞所累，早前他在抖音宣傳《狀王之王》時，網民紛紛留言讚好，更表示非常期待，可見王浩信依然大受歡迎！

王浩信與蔡思貝被指因合作拍攝《踩過界》而撻着。（資料圖片）

王浩信在新劇《狀王之王》中與姚子羚飾演一對。（劇照）

大批網民留言讚好並表示期待。（抖音截圖）