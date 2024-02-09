「東張女神」陳懿德同余宗遙啜乒乓啜出火花　情人節落閘唔約對方

「東張女神」陳懿德（德德）一向都以真性情出名，她早前在《獎門人新春感謝祭》中因為與余宗遙啜乒乓球獻出「熒幕初吻」而成為熱話，德德今日（9日）出席花車活動綵排時接受《香港01》訪問時正值生日正日，更立即許下願望。

獎門人｜陳懿德玩啜乒乓被電暈連輸3次 仲貢獻埋熒幕初吻畀佢？

德德早前在《獎門人新春感謝祭》中因為與余宗遙啜乒乓球獻出「熒幕初吻」而成為熱話。(陳順禎 攝)

德德表示：「希望由26歲嘅第一日開始做嘢做到27歲！如果搵到夠錢就可以27歲退休，由年頭旺到年尾。」而新年的第一天工作已經排滿，而今年亦是第一次參與做新年主持：「花車做MC啦，我覺得好開心，因為第一次參與叼大嘅一個show，仲要係新年。」她覺我十分期待，希望快點到年初一的花車巡遊，而之後的日子就開始拜年。

德德訪問時正是生日正日。(陳順禎 攝)

被問到情人節會怎樣安排時，她則表示早已經問過師傅有關桃花的事情，她憶述師傅指：「我所有嘢都好好，桃花就唔太顯著，咁所以情人節就希望大家搵我做嘢。」而被問到早前與余宗遙啜乒乓球時獻出「熒幕初吻」，日前德德舉辦生日會時余宗遙亦有出現為她慶祝，至於有沒有機會發展，她則表示二人是好友：「冇啊，冇呢個發展空間，咁我都有邀請其他超星團嘅朋友仔嘅，但係佢哋放飛機，咁所以就唔係一個發展嘅機會。」

德德之前問過師傅有關桃花的事情。(陳順禎 攝)

德德力證與余宗遙只是好友，她更說到之前余宗遙有叫她再一次帶他到《獎門人》的節目，德德亦有說希望下次可以再一起「啜乒乓」。而被問到會否挑戰「啜紫菜」，因為會更親密時，她則說：「其實工作人員係有propose呢個環節，但佢哋啲fans太強，口６我哋就好驚，所以就唔好啦，留返畀盈盈佢哋啦。」至於情人節會否邀請對方一起過時，她激動回應：「情人節梗係唔邀請佢啦，佢應該係忙緊出歌嗰啲啦。」更指自己是他們《亞洲超星團》的小粉絲。

德德力證與余宗遙只是好友。(陳順禎 攝)

至於早前德德在《獎門人》中提及很怕家人看到「熒幕初吻」這一幕，她說播出當日在家時，她不敢踏出房門：「第二日我見到爸爸都忍唔住行開，扮睇唔到，當個節目冇出過街。」而片段亦有被家人放上家庭的群組，但幸好的是家人沒有再討論。

最後仲有同余宗遙玩啜乒乓，仲貢獻埋「熒幕初吻」。(節目截圖)

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