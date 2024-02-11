綜藝版《尋人記》被誤當詐騙集團曾志偉拍片澄清　郭柏妍瘋狂爆喊

既然「同姓三分親」，若遇上既同姓又同名，還要住在世界另一個地方的人，又會是甚麼感覺？全新綜藝節目《尋找世界另一個我 台灣篇》邀來譚俊彥、陳展鵬、黃智雯及郭柏妍先後飛往台灣，尋找與自己同名同姓的「有緣人」，交換成長故事、閒話家常之餘，還會互相為對方實踐夢想，過程有笑有淚，既歡樂又感動，堪稱橫線式綜藝版《尋人記》。為了增加趣味度，製作組還專誠請來與樂壇天后撞名的無綫藝人葉蒨文及王菲擔任旁白，別具心思。



橫線式綜藝版《尋人記》，喺尋覓過程入面，好多人以為製作組嘅同事係詐騙集團。

好彩「獎門人」曾志偉最後拍片幫手澄清咋。

譚俊彥感性哭紅眼

譚俊彥聯盟

每組「同名同姓聯盟」，在尋找另一個自己的過程中，都有特別的相處與體驗。有一組一起坐上了飛機為人生開創新一頁、有一組一起在馬路以各自喜愛的方式風馳電掣、有一組模擬Speed Dating、有一組直闖夜店尋找人生初體驗。值得留意的是，譚俊彥與郭柏妍在尋覓「另一個自己」的過程中均忍不住哭成淚人，當中郭柏妍更因赴台「尋我」與「郭柏妍同名聯盟」建立了真感情，大家除了保持聯絡至今，更sweet爆的「千里互送禮物」關心對方，絕對是超難得體驗。

譚俊彥與譚俊彥出遊。

郭柏妍喜見另一位郭柏妍

「半真人騷」方式拍攝 藝人出發前零briefing

為了拍得「同名同姓聯盟」最真實反應，節目以「半真人騷」方式進行拍攝，四組藝人出發前對於「另一個自己」完全零Concept，而他們四人亦不約而同認為是最好的處理方法，工作人員透露：「佢哋咁樣拍出嚟先有驚喜，先至係最真實的反應同情緒。」製作團隊續指，整個節目由構思、籌備到完成前後總共花了2年時間，單是尋找「同名同姓聯盟」已花掉大半年時間：「尋人本身已經好難，仲要喺唔同地方搵同名同姓嘅人更加難，我哋喺唔同嘅社交平台，聯絡咗差唔多過百人，中間夾雜咗唔少誤會，仲有人一度以為我哋係詐騙集團，表現得有啲抗拒。最後我哋要出動獎門人曾志偉幫我哋拍片澄清，先至順利完成到整個聯絡。」

陳展鵬拍攝這個半真人騷形式新節目