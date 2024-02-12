麥玲玲龍年鼠牛虎兔運程｜張致恒運勢有好轉　湯洛雯能成功添丁

踏入龍年，相信不少人都對自己的運程非常關心，在整體運程、財運、事業運、感情運、健康運上到底有甚麼需要注意？有興趣的讀者可以參考著名玄學大師麥玲玲師傅的龍年預測，今日分享鼠、牛、虎和兔的運程！



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屬鼠（1960、1972、1984、1996、2008、2020）

屬鼠代表藝人：陳慧琳、張致恒、Edan＠MIRROR

張致恒運勢有好轉。（IG@stevencheung）

整體運程：肖鼠者來到甲辰龍年，由於自己的地支「子」與流年地支「辰」為「半會合」，原則上關係友好，加上「申子辰」（猴、鼠、龍）又屬「三合」生肖，有互利互旺作用，所以新一年做事將會較為順遂，而肖猴者於龍年更是自己的貴人，故不妨多聆聽對方意見或尋求對方協助解決疑難。不過，「半會合」之年部分人也會面臨變化，運勢較為反覆，仍然需要謹慎提防。

財運：由於肖龍、肖鼠及肖猴屬「三合」生肖，「半會合」的年份一般會有新合作機會主動臨門，從商者亦會蠢蠢欲動於事業上作出突破，故不妨多聆聽別人提出的新計劃內容，下決定前也需要多作分析研究，不宜輕舉妄動。其實龍年有代表領導才能的「將星」加持，肖鼠者可望憑一己之力帶領團隊而做出好成績，故若於新合作中擔任統籌、執行的工作，親力親為仍會有不俗回報。

事業運：龍年既有代表領導才能、組織能力的「將星」加持，事業發展將會如虎添翼，尤其任職大機構、政府部門或消防、警察、海關等紀律部隊者將最有發揮，於統領下屬、策劃籌謀方面可有亮眼成績，工作表現亦會備受上司及同事認同，可望有不俗升遷機會，故不妨把握機遇，努力爭取表現。不過新一年始終未有財星進駐，故雖然職銜及權責可有遞增，但薪酬加幅只屬一般，不宜期望太高。

感情運：龍年並未有桃花星入主，只有一顆拱照事業發展的「將星」飛臨，肖鼠者的心力會集中在工作之上，對談情說愛的意欲不高，感情運有原地踏步之象。已有伴侶者關係尚能維持原狀，但容易因為工作太忙碌而冷落另一半，需要注意事業與家庭之間的平衡，盡量抽時間陪伴，亦可多出門短線旅遊或舊地重遊，重拾昔日的溫馨甜蜜片段。另外，「合太歲」年份亦適宜有喜，若有添丁打算者不妨落實執行，可望如願以償。

健康運：甲辰年的吉星力量以拱照事業為主，肖鼠者需要帶領團隊「過五關、斬六將」，工作頗為艱辛，容易因此而感到壓力，甚至影響睡眠質素。可幸「將星」飛臨之年個人思想及能量正面，抗壓能力頗高，故只要調節心態、學懂逸勞結合即可輕鬆面對，亦可多做太極、瑜伽或打坐等運動減壓，接觸大自然及出門作短線旅遊，放鬆身心。

屬牛（1961、1973、1985、1997、2009、2021）

屬牛代表藝人：陳煒、周秀娜、張家朗

周秀娜屬牛。（葉志明攝）

整體運程：肖牛者踏入龍年屬「破太歲」，「破」即人際關係遭到破壞，雖然其衝擊力量不及「本命年」及「沖太歲」強大，但做事難免會遇上繁瑣的困擾，較為影響情緒，甚至會因為無心之失而開罪權貴，需要步步為營迎接挑戰。

財運：龍年為「破太歲」之年，肖牛者於賺錢過程當中難免會遇上麻煩阻滯，尤其從商者要有心理準備做事一波三折，洽談過程看似順遂、但落實時又會橫生枝節，甚至於最後關頭出現意料之外的變數，故凡事要做好兩手準備，並要採取平常心、隨緣隨遇的心態面對。

事業運：太歲相破之年人際關係難免會遇上衝擊，加上有「捲舌」凶星飛臨，代表容易開罪權貴或重要人物，肖牛者新一年待人處事必須保持謙遜，尤其要留意與上司、同事及下屬之間的關係，事不關己不宜多加意見，以免無辜捲入是非漩渦，又或因為鋒芒太露招人妒忌而遭受攻擊。建議肖牛者龍年可於辦公室擺放鼠形擺設，借助其力量減輕「破太歲」之衝擊。

感情運：「破太歲」即人際關係上的破敗，加上又有代表是非口舌的「捲舌」凶星，龍年很大程度會因為外來壓力或他人的流言蜚語而影響感情。所以若戀情開展不久、關係未及穩定者，建議盡量低調，不宜太早公開或融入對方的家人、朋友圈子，以免人多口雜或周遭意見紛紜而影響對另一半的信心。

健康運：甲辰年身體健康並無大礙，但始終屬「破太歲」年份，難免會有牙痛、神經痛等瑣碎毛病，感覺較為煩擾。可幸龍年有「福星」駕臨，凡事可逢凶化吉，建議肖牛者於兔年年底進行詳細的身體檢查，多作健康管理則萬無一失。

屬虎（1962、1974、1986、1998、2010、2022）

屬虎代表藝人：吳彥祖、王君馨、Jeffrey魏浚笙

王君馨轉攻外國市場？（葉志明 攝）

整體運程：肖虎者於甲辰年無沖無合，原則上運勢的穩定性將會較高。不過，由於新一年進駐的吉星不算多，而且力量主要集中在事業發展之上，故其他範疇將較少助力。另外，自古有「龍爭虎鬥」之說，肖虎者於龍年更容易與他人作比較，感覺競爭較大及易有精神壓力，需要調節心態，以正向思維面對挑戰。

財運：得「祿勛」吉星加持，打工一族可望有滿意的薪酬調整，加上有「驛馬」進駐，新一年屬「財來自遠方」的年份，若從商者經營的業務主攻海外市場，新一年只要能親力親為、不怕艱辛多往外走動，將可以「動中生財」方式帶旺運勢，有助賺取利潤。

事業運：甲辰年的事業發展算是頗為稱心如意，有代表朝廷俸祿的「祿勛」加持，薪酬加幅尚算滿意，職銜及權責亦有提升，惟全年頗為馬不停蹄，例如不時要前往不同地區工作或巡視業務、會見客人等，感覺較為艱辛，可幸走動頻繁將可帶動事業上揚。至於工作性質較少出差者，不妨主動申請調職或離開原居地發展，雖然需要時間適應，但只要工作地方上出現變化，則事業走勢可望更上一層樓。

感情運：由於新一年未有任何桃花星進駐，故感情運將會是原地踏步、無甚突破的一年。尤其「祿勛」入主代表需要在事業上衝刺，肖虎者在龍年的專注力將會集中在工作之上，龐大的壓力較為影響情緒，更難有談情說愛的心思。加上「驛馬」需要頻繁走動，已有伴侶或已婚者需有心理準備「聚少離多」，與伴侶見面相處時間減少。雖然未有重大爭執，但亦要慎防因為埋首工作、冷落另一半而遭到埋怨。建議肖虎者調節生活步伐，學懂分配時間，亦不妨多與伴侶結伴同遊，又或培養共同嗜好維繫感情。

健康運：受「祿勛」及「驛馬」吉星帶動，肖虎者的事業將會頗有發展空間，可望接觸不同範疇的新工作，惟隨之而來的壓力亦要小心處理。加上「驛馬」飛臨代表需要衝鋒陷陣、前往不同地方出差或洽談業務，更容易影響生理時鐘，肖虎者需要花時間適應時差問題，出門後亦要注意飲食，提防有水土不服情況，建議多作健康管理。

屬兔（1951、1963、1975、1987、1999、2011、2023）

屬兔代表藝人：佘詩曼、湯洛雯、姜濤@MIRROR

湯洛雯成功添丁？（IG@roxannetong）

整體運程：肖兔者於過去的癸卯年屬「本命年」，運勢難免會有較多起伏，甚至會有各走極端情況。所謂「太歲當頭坐，無喜必有禍」，若兔年曾有結婚、添丁、置業或創業等人生大事沖喜，則龍年仍可延續喜慶運勢。至於已經歷分手離合者，新一年亦可循序漸進重上軌道。不過，龍年又遇上「害太歲」，故人際關係仍存在隱憂，加上流年並無吉星進駐，肖兔者需要有心理準備龍年仍屬需要默默耕耘、親力親為的一年。

財運：肖兔者於剛過去的「本命年」財運起伏較大，投資方面亦容易因為決策錯誤而破財。來到龍年財運算是漸趨穩定，但始終未有財星進駐，而借來對宮的「月德」及「唐符」以拱照事業為主，但力量只有約三成，故打工一族仍可獲貴人扶持而有輕微進步，但從商者業績則未有太大提升。建議新一年不宜將目標訂得太高，投資方面亦要謹慎保守，不宜涉獵高風險或陌生範疇，以免招致虧損。

事業運：龍年吉星欠奉，可幸借來對宮肖雞的「月德」及「唐符」吉星，仍能為事業加添助力，故打工一族將會較有發展，管理階層權力亦有增長。不過，由於借來的吉星力量只有約三成，故肖兔者需要有心理準備凡事不宜假手於人，龍年需要親力親為、默默耕耘，不計較多付出。

感情運：肖兔者來到龍年，其感情運很大程度要視乎兔年的走向。若兔年已成婚又計劃添丁者，龍年可望如願以償。惟新一年始終屬輕微犯太歲，成功懷孕後宜依照傳統保持低調，待懷胎三個月後始向外公佈喜訊，以免好事多磨。

健康運：擺脫了過去「本命年」的負面衝擊，肖兔者於龍年的個人心態較為樂觀正面，連帶身心健康亦有改善。不過，流年又有「陌越」凶星飛臨，代表身處陌生環境所帶來的壓力，容易因此影響睡眠質素，肖兔者宜學懂紓緩壓力，不妨多接觸大自然或多做瑜伽、太極、打坐等運動，有助平衡身心。