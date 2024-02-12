91歲周驄鮮有露面　過年前約張國強飲茶精靈健康更巧遇影帝亂入

現年91歲的周驄有TVB「御用爺爺」、「國民伯伯」之稱，他的形象相當慈祥，演過不少角色皆令觀眾留下深刻印象，其中「你個衰仔～今次真係家～家～～家門不幸呀！」、「在下真係孤陋寡聞，請問個Sir字點寫㗎呢？」更是不少觀眾心目中的經典對白，見字都有聲。

周驄後生拍粵語片時已靚仔有型。

周驄在《新紮師妹》的角色是他在影壇的經典。（劇照）

周驄在《溏心風暴之家好月圓》演「Sa姨」關菊英老竇，用湯勺敲她的頭，又叫她「攞婆」，是其代表作之一。（電視截圖）

他16年在台慶獲得「萬千光輝演藝人大獎」，贏盡後輩掌聲，不過他早在20月3月離開無綫前已大幅減產，淡出幕前全為照顧飽受坐骨神經痛困擾以及患癌的愛妻。雖然太太18年終與世詳辭，但周驄還是很感恩自己陪她度過了人生最後時光。而他自己亦曾在訪問中分享自己對生死的看法，他指無論的富或貧、是聰明或愚笨，都會面對死亡，又說：「唔通你唔去講，死亡就唔會降臨喺你身上咩？」他對生死看得豁達，已辦妥平安紙，只求臨終前吃到心愛的食物。周驄表示，自己哭著來到這個世界，若最後能笑著離去，已覺死而無憾。

周驄16年在TVB台慶獲得「萬千光輝演藝人大獎」，在演藝圈的貢獻獲肯定。（VCG）

周驄從曾江及胡楓手上接過獎項，而當大會宣布他的名字，他顯得相當驚訝。（VCG）

周驄對生死的看法十分豁達。（fb@JCECC 賽馬會安寧頌計劃）

周驄說若自己有日要離開，希望走之前吃一些心愛的美食。（fb@JCECC 賽馬會安寧頌計劃）

近年周驄已甚少公開露面，去年底蘇恩磁、鍾志光相約他飲茶，幸好他仍笑容滿面、一臉精神；而過年前，張國強亦有約周驄去銅鑼灣飲茶，更偶遇影帝鄭則仕！張國強分享兩張合照，並說：「約上老友記周聰叔一起飲茶🤓🤓～然後，很開心偶遇鄭則仕～」見周驄仍行得走得，精神奕奕，網民都說：「周驄叔還是那麼慈祥，大家都是氣色紅潤。」、「三位都是非常棒的演員！」

去年蘇恩磁都有相約周驄叔飲茶。（IG@蘇恩磁）

張國強之前都有約過周驄飲茶，同場還有羅蘭、胡楓、李司棋、關菊英等老友記。

周驄一臉精神，面色紅潤。（微博@張國強kk）

強國強與周驄飲茶，還碰巧撞到兩屆金像影帝鄭則仕！（微博@張國強kk）