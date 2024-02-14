61歲關之琳顧紀筠與頂級名媛聚會狀態極佳　同為圈中富婆身家過億

溥儀眼鏡創辦人邱子傑（Jeffery）與太太邱李茂琪（Margaret）作為社交名人，在圈中人緣甚廣，經常與名人好友聚會。日前邱李茂琪分享了一張與關之琳及顧紀筠開心相聚的照片，三人在桃花樹下留影，只見同為61歲的關之琳及顧紀筠保養得宜，皮膚白滑緊緻，網民紛紛留言大讚她們狀態年輕，完全看不出真實年齡！

溥儀眼鏡創辦人邱子傑（Jeffery）與太太邱李茂琪（Margaret）。（IG@dr_maret_lee）

兩人育有一仔一女。（IG@dr_maret_lee）

邱李茂琪與關之琳及顧紀筠開心相聚。（IG@dr_maret_lee）

相中所見，身穿黑色中式外套的關之琳，簡單襯上一對黑色長Boots，一身造型簡單又不失氣質；而顧老闆就身穿紅噹噹外套配搭一條彩色絲巾，十分喜慶，雖然兩人都已年過六十，但都保養得非常好。其實邱李茂琪過往亦經常與關之琳及顧紀筠聚會，生日會也會邀請對方出席。三人私交甚篤，更同為圈中富婆，當中身家過億的邱李茂琪是社交界頂級名媛，擁有美國聖路易斯華盛頓大學藝術學位、香港大學文學碩士及藝術哲學博士學位，除了與老公一起打理生意之外，亦有自家珠寶品牌，她與李嘉欣、李嘉明姊妹以及李克勤老婆盧淑儀組成「千杯不醉」閨密團，不時聚會。

私交甚篤。（IG@dr_maret_lee）

邱李茂琪與李嘉欣、李嘉明姊妹以李克勤老婆盧淑儀組成「千杯不醉」閨密團。（IG@dr_maret_lee）

不時聚會。（IG@dr_maret_lee）

關之琳為好友溥儀眼鏡老闆娘邱李茂琪慶生。（IG@dr_maret_lee）

而身家至少5億的關之琳，家住市值逾1.5億、面積達3,000呎的半山豪宅地利根德閣，她曾在TVB節目《天天開運王》中公開豪宅的衣帽間，過百個名牌手袋和高踭鞋收藏猶如名牌Showroom一樣，包括Hermès、Chanel、Gucci、Dior等名牌手袋，令人大開眼界。而顧老闆自淡出幕前後轉戰商界，主力打理珠寶生意，她在2021年以1.6億賣出中半山豪宅，勁賺八千萬，她更擁有過百個Hermès手袋，相當驚人！

關之琳家住市值逾1.5億、面積達3,000呎的半山豪宅地利根德閣。（IG@rosamundkwan）

過百個名牌手袋和高踭鞋收藏猶如名牌Showroom一樣。（電視截圖）

顧老闆擁有過百個Hermès手袋。（IG@kooloban）

顧老闆在60歲生日時曬出的Himalaya Kelly 25拍賣價高達350萬元。（IG@kooloban）

價值約15萬的Hermès Kelly 25。（IG@kooloban）