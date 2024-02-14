百億富三代少奶倫敦賀年被偶遇生圖曝光　網民竟鬧爆：把她拍醜了

霍英東長子嫡孫霍啟剛與「跳水皇后」郭晶晶結婚至今踏入第12年，多年來一直十分恩愛，兩人育有1子2女，一家五口生活幸福愉快。雖然霍啟剛出身名門，家族身家估計至少300億港元，居於清水灣的3層樓高、價值1.6億獨立豪宅，擁有私人花園和泳池，而郭晶晶婚後過住豪門少奶奶的生活，但兩人卻從不追求奢華的物質享受，日子過得相當實在，因而被譽為「最樸實的豪門夫妻」。

霍啟剛一家居住的豪宅內部不止一次曝光。

郭晶晶假日會帶仔女去行山。(ig圖片)

郭晶晶霍啟剛與三個小朋友，中秋佳節一家五口出外玩燈籠。（郭晶晶微博）

今日有網民於英國倫敦偶遇霍啟剛一家，並把她與郭晶晶的合照放上社交網上分享。該名網民以「在倫敦偶遇郭晶晶」為題，表示自己晚上和家人在倫敦一家中菜館吃飯，看見霍啟剛一家往外走的時候認出來了，便趕緊跑到門口詢問能不能合照：「晶晶姐很親切！太激動了，前兩天才在微博看見霍啟剛為中國球迷發聲，今天晚上居然遇到了，好幸運呀」從原相機拍攝的相中可見，郭晶晶衣着打扮樸實，化了淡妝的她呈現出真實自然的美態，還散發出高貴優雅溫婉的氣質。而相中另一亮點是她老爺霍震霆回望鏡頭一笑，儼如一個慈祥的爺爺，份外有親切感。

郭晶晶有拍片跟大家拜年。(微博截圖)

郭晶晶有拍片跟大家拜年。(微博截圖)

此post一出即惹來網民熱烈討論，有網民大讚郭晶晶表示：「晶晶好樸實，霍家是讓我唯一真心豎大拇哥的一家子，晶晶比那些所謂的名媛有檔次多了」有網民指出雖然郭晶晶的衣服都是名牌，但沒半點炫富的感覺。不過有網民竟然狠批博主，指她刻意把郭晶晶拍醜了，幫自己P圖變靚了，晶晶卻是生圖直出。

郭晶晶罕有戴上眼鏡，親切地與網民合照。（網上圖片）

郭晶晶與霍啟剛須子女感情要好。（影片截圖）

郭晶晶與霍啟剛三名子女。（影片截圖）

郭晶晶與霍啟剛放閃。（影片截圖）

霍啟剛郭晶晶一家五口。(ig圖片)

霍啟剛與郭晶晶一家五口。(IG圖片)

網民於倫敦偶遇郭晶晶生圖。(小紅書)

撃睇霍啟剛一家在豪宅打邊爐：

撃睇霍啟剛的豪宅以及與一家貼地生活照：