TVB男星偷食致敏感呼吸困難　面部紅腫如毀容遭富貴老婆狂恥笑

食物敏感可大可小，輕則起紅點腫痛痕癢，重則氣管腫起會呼吸困難甚至有生命危險。TVB有位貪食男藝人就因為難抵賀年美食誘惑，眼腫面腫險難以呼吸出事。



伍富橋2022年與富家女友梁兆楹Shirley結婚後，成為億萬駙馬，二人不時在社交網放閃。（IG：@alvinngfukiu）

伍富橋與太太梁兆楹Shirley。（IG：@alvinngfukiu）

伍富橋與太太梁兆楹Shirley新年險出事。（IG：@alvinngfukiu）

伍富橋2022年與富家女友梁兆楹Shirley結婚後，成為億萬駙馬，二人不時在社交網分享夫妻日常點滴。農曆新年孖住到處拜年，豈料伍富橋偷食芝士蛋糕同蘿蔔糕誘發嚴重敏感，Shirley上載IG STORY見到伍富橋雙眼通紅兼紅腫猶如毀容，幸好：「食完急救藥，起碼唞得返氣之後」。

伍富橋食物敏感面腫如毀容。（IG：@alvinngfukiu）

伍富橋食物敏感面腫如毀容。（IG：@alvinngfukiu）

伍富橋指太太梁兆楹Shirley第一時間係拎手機影低先。（IG：@alvinngfukiu）

伍富橋指太太梁兆楹Shirley第一時間係拎手機影低先。（IG：@alvinngfukiu）

但 Shirley第一時間竟是整蠱老公，趁其敏感發作無氣無力，要對方不停做表情包：「你依家俾一個兇狠嘅眼神我睇下，哈哈…冇事冇事、你依家俾一個憂怨嘅眼神，哈哈…精神樣呢，咁最後好開心好開心係點樣」伍富橋乖乖照做但無奈表示：「佢第一時間又係攞起部手機影咗相先，有冇良心呀你﹗我有一刻懷疑我老婆係咪真係愛我？」

伍富橋休息時被太太梁兆楹Shirley指令做表情包。（IG：@sysleungx）

伍富橋休息時被太太梁兆楹Shirley指令做表情包。（IG：@sysleungx）

伍富橋休息時被太太梁兆楹Shirley指令做表情包。（IG：@sysleungx）

伍富橋休息時被太太梁兆楹Shirley指令做表情包。（IG：@sysleungx）

伍富橋休息時被太太梁兆楹Shirley指令做表情包。（IG：@sysleungx）

伍富橋休息時被太太梁兆楹Shirley指令做表情包。（IG：@sysleungx）