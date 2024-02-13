《造星IV》小花打拳擊比賽　拳拳到肉卻被小背心好身材搶晒Fo

曾參加《全民造星IV》的23歲藝人郭東彩（東東）一向愛運動，早年因踩滑板而獲Kevinboy賞識正式入行，近日她更趁住新年，參加了一個名為《FIGHT春》的格鬥比賽。東東雖然是弱質女流，但從片段所見，她打起拳來都拳拳到肉好有力，不過相信男觀眾好難專心，因為東東著住緊身小背心出戰，美好身材表露無遺，非常搶Fo！

東東經常參與刺激活動，又踩滑板又打拳。（IG@cultkeyhongkong）

東東著住小背心打拳，令她的好身材表露無遺。（IG@cultkeyhongkong）

東東的打扮令人難以專心！（IG@cultkeyhongkong）

見東東戴住白色拳套與另一位女選手對打，大會評判說：「一分鐘兩個回合。」雖然東東好認真打，絕對不是花拳繡腿，亦有人在影片Caption讚她：「crazy!!!好打得」不過睇返比賽規則，其實這個不是職業比賽，只是新春拳擊活動，主辦單位強調：「活動旨在強身健體，友誼第一，出返身汗，年輕人切忌以死相搏，宜量力而為。」東東轉發了比賽片段，留言：「fun game」而她的男友陳焯嵐，都有份在現場為她打氣。

東東打起拳上來有板有眼，睇到現場人士嘩嘩聲。（IG@cultkeyhongkong）

兩年前東東這張相，令網民流晒鼻血，亦更確信她是有料之人。（IG@jazzicabbx）

東東與男友經常孖公仔出現，她打拳男友亦有為她打氣。（IG@jazzicabbx）

東東憑Zpecial《深夜告別練習》MV演出嶄露頭角，後來被Kevinboy（KB） 簽約旗下，再參加真人騷《全民造星IV》，不過她早知自己不是女團材料，去到三十強階段自薦入「死亡名單」，留位給其他參加者追夢，自己則繼續做Slasher斜槓族，而去年ViuTV劇集《那年盛夏我們綻放如花》中，東東都有同男友焯嵐飾演MK情侶，更是劇中少有留到最後階段都未死的角色。

東東和男友焯嵐在《那年盛夏》都飾演情侶。（ViuTV）

東東好有型！（IG@jazzicabbx）

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