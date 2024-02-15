49歲香港頂級名模全家法國滑雪過年　無懼素顏自拍皮膚緊緻好到爆

現年49歲的名模周汶錡（Kathy），於2012年與法國籍靚仔老公Julien Lepeu結婚，婚後兩人育有一對混血寶貝仔Jacques及Avner。

周汶錡一家四口去了法國Megève度歲。（IG@kathychow520）

周汶錡為兩位混血兒悉心打扮，非常應節。（IG@kathychow520）

母子合照。（IG@kathychow520）

好可愛。（IG@kathychow520）

不少人趁著農曆新年，選擇外遊度歲。周汶錡也不例外，今個農曆新年，她們舉家回到老公家鄉法國，到當地一個著名滑雪勝地享受天倫之樂。雖然身處外國，但周汶錡也為兩個兒子細心打扮，穿得紅噹噹之餘，加上小朋友頭上戴住的醒獅冷帽，相當應節。Avner還雙手作揖，對著鏡頭用國語跟大家拜年說：「恭喜發財」，鏡頭後的Kathy見到兒子那麼可愛都忍不住笑了出來。而Kathy也留言祝福大家：「恭喜發財！大年初一 祝大家龍年，龍精虎猛，鴻運當頭，身體健康！」

Avner邊恭喜發財邊搖動個頭。（IG@kathychow520）

好似在醒獅一樣。（IG@kathychow520）

好可愛。（IG@kathychow520）

又靚仔。（IG@kathychow520）

日錢年初四（13日），周汶錡一家人齊齊全副武裝上陣去滑雪，周汶錡不忘在壯麗絕美的雪山景前自拍留念。但更令網民驚嘆的是，雖然周汶錡即將入「5」，又生了兩位小朋友，但保養得非常好，除了keep住美好身材外，相中的她更無懼素顏示人，臉部皮膚白滑又緊緻，一點都不遜於時下好多後生女，看上去仍非常年輕，一點都不像快進50歲。難怪網民都笑言：「公平咩？」、「一啲都唔似生咗兩個」，又大讚果然是美景配美人。

雖然即將入5，但周汶錡仍保養得非常好。（IG@kathychow520）

美人美景。（IG@kathychow520）

溫馨。（IG@kathychow520）

周汶錡還親自操刀，幫3位「情人」拍照。（IG@kathychow520）