劉詩昆一家四口出海過年冇工人　孫穎揭3家傭失職被炒寧願自己湊

84歲國寶級鋼琴家劉詩昆，去年再做老竇，與太太孫穎、大女劉蓓蓓（貝貝）與小兒子劉天天，從二人世界到四人同行，一直用心培育一對子女。日前兩夫婦拖著大女兒貝貝，孫穎背着天天，一家四口現身中環碼頭出海度歲，樂也融融。

孫穎去年10月為劉詩昆誕下細仔劉天天，家庭和睦幸福。

劉詩昆、孫穎首次一家四口過新年。

當日一家人享受家庭樂，身旁未見家傭隨行，孫穎直言家中本來有四名外籍家傭，早前在美國時其中三人因失職先後被「炒魷」，現只剩一人，她說：「因為時代太快，要培訓嘅我情願培訓我囡囡，佢哋實在刺激到我神經，試過沖涼向小朋友用凍水照頭淋，有時自己做體力攰少少，全職帶小朋友仲可以享受溫馨。佢哋唔係虐待，係冇用心，我真係好心痛，不過我唔驚，之後都會請返，都算係一種好好嘅歷練。」

劉詩昆、孫穎湊住兩位小朋友出海度歲，身旁冇家傭同行，原來因為家傭先後失職被炒魷，孫穎寧願自己湊。

孫穎說以往的家傭不用心對小朋友，幫仔女沖涼時曾用凍水照頭淋。

適逢今日是情人節，孫穎在社交平台發文，她說：「人生最珍貴的不是財富，而是一份真摯的情誼。從數年前時常見你愁容滿面，到如今笑口常開，我深深感受到了喬治桑（鋼琴家蕭邦的愛人）的痛與欣慰。祝天下有情人節日快樂！」再附有多張跟丈夫的溫馨合照。

孫穎發文祝大家情人節快樂。

孫穎貼出1998年及2024年的劉詩昆對比圖。

孫穎更透露下月10日將推出新書《別用你的人生來將就》，她說：「兩年前已經開始籌備，呢本書係我希望自己50歲嘅時候，用呢本書嚟一個總結，主要係畀自己睇，係我呢個人通往內心嘅一條路，唔係自傳、唔係咩文學著作，只係一本隨心寫嘅書，獻給我家族四代天蠍女，哈哈。」