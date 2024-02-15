王祖藍李亞男曬團年飯曝光過億豪宅　飽覽吐露港海景設戶外大露台

現年44歲的王祖藍在內地發展多年，憑在綜藝節目中的出色表現收穫大量人氣，近年更積極直播帶貨，賺到盤滿缽滿，身家暴漲的他更先後購入大埔白石角多個豪宅物業。適逢農曆新年，日前李亞男上載了一段影片，分享一家人食團年飯的溫馨點滴，她寫道：「團團圓圓年夜飯，幸福一年又一年～」並曝光了過億豪宅內景！

一起賀年。（微博@王祖藍）

好恩愛。（影片截圖）

無敵大海景。（影片截圖）

豪宅以不少新年裝飾佈置，充滿節日氣氛。（影片截圖）

片中所見，豪宅以不少新年裝飾佈置，包括揮春、桃花樹、蘭花、金桔樹等等，充滿節日氣氛，屋內裝修亦甚為豪華，長方形巨廳以米白色為主調，空間感十足，可望到吐露港無敵大海景。而開放式廚房亦十分闊落，設備齊全，李亞男準備了各種打邊爐食材，包括各種海鮮、魚蛋、雞等等，王祖藍更專誠從成都同東北帶了火鍋底料同麻辣燙回港，全因老婆鍾意食，果然是廿四孝老公！除了有海膽刺身、帆立貝刺身之外，還有花膠雞煲，相當豐富！

開放式廚房。（影片截圖）

海鮮大餐。（影片截圖）

王祖藍專誠從成都同東北帶了火鍋底料同麻辣燙回港。（影片截圖）

團年飯。（影片截圖）

豐富！（影片截圖）

花膠雞煲。（影片截圖）

之後眾人又轉戰到戶外露台燒烤及煮麻辣燙，可見露台景觀十分開揚，王祖藍的兩個寶貝女還有超大空間可以盪韆鞦，一家人團年夜食得豐富，又玩得非常開心！王祖藍在2015年以太太李亞男的名義，豪擲1.1億港元購入白石角逸瓏灣II頂層特色戶，其後再以3706.9萬元購入同屋苑的低層連花園單位作投資，至2022年9月以4,580萬元沽出該單位，帳面上大賺873萬元。同年12月王祖藍再以2047.1萬元購入同區海日灣一個三房單位，實用面積1,362平方呎，實行「高賣低買」，成功撈底。

露台景觀十分開揚。（影片截圖）

轉戰到戶外露台燒烤及煮麻辣燙。（影片截圖）

玩得好開心。（影片截圖）

大到可以盪韆鞦。（影片截圖）

溫馨。（影片截圖）

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