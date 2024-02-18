頂流女星曼谷嘆平民美食被偶遇生圖流出　貴氣手袋出賣富婆身份

Twins一連14場《TWINS SPIRIT 2024 紅館演唱會》於2月6日在紅館圓滿落幕，Twins完騷後接受傳媒訪問。講到今次連開14場感受，蔡卓妍 (阿Sa) 與鍾欣潼 (阿嬌) 都表示：「攰囉，聽日放假啦！呢個騒做得好開心。」阿Sa坦言十分開心，因為今次演唱會前曾有不少質疑聲音，令她們也懷疑自己能力，但最終她們仍是可以順利完成了這14場騷。而為今次個唱忙完一輪之後，兩人亦終於可以放假好好休息一下，阿Sa就爭取時間出埠旅遊。

阿Sa透露老闆楊受成有在後台送利是給她們。（葉志明攝）

原來阿Sa是到了她最喜愛的旅遊熱點之一，泰國曼谷吃喝玩樂，享受假期。昨晚有網民把她於當地平民美食店偶遇阿Sa的合照放到社交網上分享。該名網民以「泰國曼谷偶遇阿Sa」為題，寫道：「2.16 在泰國曼谷水門雞飯偶遇阿sa 真人真的很美又瘦皮膚也好好 一進來帶著口罩都無法掩蓋她的氣質 小激動一下」。

阿Sa於2023年與富二代男友分手。（微博@蔡卓妍）

相中可見阿Sa化了淡妝，相當靚女，狀態絕佳，看來有好好休息，已叉了電。不少網民都大讚阿Sa真是勁靚。雖然阿Sa吃的是貼地美食，店裡最便宜一個細雞飯只需75泰銖 (約港幣$16.5)，但是她拿着的Chanel 23k hobo小號包包已突顯了她的富婆身份，十分搶眼。

網民於泰國曼谷偶遇阿Sa。(小紅書)

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