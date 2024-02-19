超凍齡視帝曾被指膠面最新生圖曝近況　打造健康食品王國身家豐厚

現年59歲的郭晉安曾憑電視劇《戇夫成龍》、《阿旺新傳》及《忠奸人》三度贏得無綫視帝，演技備受公認。除了香港市場，郭晉安也注重內地市場，去年他就正式進駐了抖音，可是他卻忘記了自己的帳號密碼，結果要重新開過一個帳號，再次拍片分享，認真大頭蝦。不過網民就發現郭晉安最近的樣子變得和以前不同了，甚至變得「膠面」似蠟像人。

有網民覺得郭晉安是在鬧他們。(抖音截圖)

網民的焦點都落在郭晉安的樣子之上，直指他的樣貌看來雖然回春了，但就顯得相當不自然，驚呆不少網民，甚至有網民直呼已經認不出是他：「這真的是郭晉安？」、「為什麼變了樣？」、「都認不出來了」、「是不是美顏太重手了？」、「是醫美過度嗎？感覺又硬又膠的」。

。（郭晉安抖音照片）

視帝郭晉安對派利是原來好有熱誠好著緊！（資料圖片）

前日有網民把她在逛街時偶遇郭晉安的合照放到社交網上分享，相中兩人站在一家健康食品店門口，郭晉安一身恤衫西裝外套配牛仔褲打扮，顯得格外年輕，甚至散發出學院氣息，有濃濃的書卷味道。原相機生圖下的郭晉安樣子看來比之前自然了不少，不再膠面似蠟像，顯得相當靚仔有型，而且回春了20年似的。

郭晉安被偶遇生圖。(小紅書)

郭晉安身處的那家健康食品店是他與胞姊郭致因一起創立的，兩人合力打造健康食品王國，如今已成為香港最為人熟悉和備受歡迎的健康產品品牌之一。疫情下生意更是越來越好，分店越開越多，目前已增至20間，估計當日郭晉安是親自去巡舖。

59歲視帝郭晉安除了專注在演藝事業上，今年還忙於打理健康產品生意。（葉志明攝）

郭晉安化身吃貨超市狂試食，畫面中可見他眼角下垂，甚至出現「皮笑肉不笑」。（郭晉安抖音照片）

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