袁偉豪回應被稱「張寶兒先生」事件：自己覺得係開心嘅

袁偉豪和張寶兒為兒子袁晞祐大搞百日宴，今日（18/02）於紅磡五星級酒店大排筵席，場地佈置充滿了童真，十分豪華！

袁偉豪和張寶兒接受訪問。（梁碧玲攝）

袁偉豪和張寶兒接受《香港01》訪問，袁偉豪透露，場內會分享一些小朋友的成長片段，亦邀請了一隊有名樂手現場表演。問到袁偉豪會不會現場演唱？他回答：「呢個都好大機會。」張寶兒也説：「佢唔唱冇人唱，哈哈。」傳媒拍照時，小朋友袁晞祐表現得十分淡定，袁偉豪也說：「農曆新年都開始帶佢見多啲人。」張寶兒笑說：「已經帶過佢出去幾次做嘢，所以佢都算有工作經驗。」袁偉豪也表現BB十分「好腳頭」，出世前已經帶挈他們有廣告工作。

十分多賓客到場。（梁碧玲攝）

十分多賓客到場。（梁碧玲攝）

十分多賓客到場。（梁碧玲攝）

十分多賓客到場。（梁碧玲攝）

十分多賓客到場。（梁碧玲攝）

十分多賓客到場。（梁碧玲攝）

張寶兒也大讚老公袁偉豪是湊仔好幫手。她說：「係一個好好嘅幫手，係我好攰嘅時候，餵奶或者唔方便嘅時候，佢就陪住BB，因為我BB唔鍾意瞓床，所以成日就要搵人陪搵嘢玩，所以就要阿Ben陪佢玩，要唱歌啦又要吹口哨，乜都出齊。」

張寶兒大讚袁偉豪是好爸爸。（梁碧玲攝）

照顧小朋友有什麼難處？新手爸爸袁偉豪回答：「換片暫時未太拿手，掃風都可以嘅。」張寶兒透露，小朋友出生時經常抱他，十分不捨，她說：「要日日都陪佢，嗰時係有陪月嘅，嗰時餵完奶陪月員驚我攰就抱走佢，我就會覺得點解要抱走佢。不過過咗呢段時間，開始搞百日宴，就想pick up返自己生活。」談到小朋友「袁晞祐」的意思，張寶兒表示「晞」字解作晨曦的時刻，會讓他們想起在非洲大草原時，日出時的那一幕，希望將這個美好的祝福傳達給小朋友。

袁偉豪回應被稱「張寶兒老公」車上事件。（梁碧玲攝）

會不會最多一胎？張寶兒說：「咁快諗？」袁偉豪也說：「既然第一胎係仔咁梗係最多個女就美滿啦。」最後談及袁偉豪被路人認出，稱他為「張寶兒老公」，他就說：「事實我真係張寶兒嘅先生，只不過大家喺接受同埋表達上有自己嘅睇法，我自己覺得係開心嘅，唔會因為稱呼而⋯（唔開心）。有時『佢哋』想我EQ高就係EQ高，我EQ唔高就係唔高，我都冇講過嘢，呢啲係『佢哋』加持畀我。」