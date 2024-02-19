趙善恆突發黑屏長文透經歷巨變心聲　抑鬱一年難走出傷痛：扮正常

樂隊ToNick的主唱趙善恆（恆仔）去年2月時突然在社交平台宣布與拍拖十年的女友譚杏藍（小花）已經分手，並表示二人分手後仍是朋友。而4月時他則透露爸爸因血癌離世，但爸爸垂危之時他仍然堅持上台表演，並以直播方式為爸爸獻唱最後一首歌，望他安心離去，完場後恆仔亦馬上趕到醫院見爸爸最後一面。

一年內受到兩件大事影響，心情難免低落，但他一直於人前硬撐，今日（19日）他突然在社交平台發文指自己「抑鬱咗一年，爭啲想走」，還說怕自己真的會做「傻事」，最後他說自己用了一年時間來調整心情，重新出發，他亦有透露現在已經開始了一段新的戀情，希望大家讓他好好過生活。

趙善恆突然在社交平台發文指自己「抑鬱咗一年，爭啲想走」

趙善恆（恆仔）的長文如下：

有啲嘢好想講

因為我怕我真係會做傻事



我只會講一次 都唔會再回應🙏



話說

啱先有個「朋友」走埋來同我打招呼

咁我客氣咁寒暄咗幾句就算



但同呢位「朋友」對話之後我發現

我真係頂唔順喇



其實我抑鬱咗一年 爭啲想走



感謝跑步真係救咗我好多



上年



我爸爸走咗



亦同一齊好多好多年嘅女朋友分手



分咗手之後



當每一個人關心問我點

佢哋都會不經意咁講一句：

原來你乜都唔知㗎？



然後我就會聽到一個新嘅人名



我身邊啲同事同埋朋友

之前佢哋唔講比我聽 係唔想影響我



我仲好似一個小朋友咁樣



鍾意創作，想做好每一件事



又好想做啲好嘢出嚟



作為幕前

又唔想引起不必要嘅風波

費事影響到啲project同客戶



咁就不斷隱瞞自己情緒



扮正常



繼續發放正能量



然後我用咗一年時間處理我嘅心情



我冇死到，其實已經好好彩



但我唔想再扮喇



我覺得夾band好開心



我覺得拍戲好開心



我而家都開始一段新嘅感情



而家係向建立一個好家庭方向出發



我淨係想好好地生活



做好我嘅工作



有一個好好嘅家庭



好好經營我嘅團隊



係咁多



好少打咁多字

但因為我發現我真係面對唔到呢個情緒



唔想工作唔到 生活唔到

唔想開始唔到一段健康嘅新關係



所以，最重要係

唔該咁多位關事嘅「朋友」

唔好再走過來同我打招呼🙏



我唔會公開任何人名

只係想你哋知

我唔再係咩都唔知



而家我只想好好生活🙏

