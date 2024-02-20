92歲胡楓太貪玩竟當眾被後輩「訓話」　一個高EQ反應盡顯前輩氣量

林敏驄一向台上台下都妙語連珠，今年初於「萬千星輝頒獎典禮2022」憑《下流上車族》奪得「最住劇集」大獎，公開調侃總經理曾志偉、珍姐及江美儀，令觀眾捧腹大笑。之前又當眾嗌年過90的前輩胡楓做「阿修」，相當搞笑。

林敏驄、江美儀為「最佳綜藝節目」及「最佳資訊及專題節目」擔任頒獎嘉賓，不停搞笑。（電視截圖）

近日林敏驄又拍片，竟又公開話修哥。片中林敏驄首先同羅嘉良玩得開心，羅嘉良狂問林敏驄「收唔收徒弟」，可惜慘遭食檸檬，林敏驄笑言：「你唔使收啦！」羅嘉良又說：「收咗好啲嘅。」林敏驄又轉數快玩食字表示：「修哥咩？」

林敏驄叫修哥做「阿修」。（抖音）

修哥好聽話即應。（抖音）

之後林敏驄同「大馬女神」林明楨合影，此時一旁的修哥用白紙遮住兩人鏡頭唔俾影相，林敏驄「訓話」道：「搞乜嘢呀你修哥？」修哥聽後笑笑口沒有回應。而兩人搞笑互動連一旁的林明楨都忍不住笑，相信兩人感情好才能如此講笑。

林明楨。（抖音）

而早前羅嘉良遊日本食燒肉時出現驚人黑眼圈，加上近年不時傳出身體抱恙的消息，並被指嚴重到癌症晚期「在醫院裡快要死了」。羅嘉良事後受訪表示，遊日片段中只是帽子陰影，叫外界不用擔心。從林敏驄的片段可見，羅嘉良雖然難掩歲月痕跡，仍有眼袋及皺紋，但不如在日本食飯時般誇張，精神狀況不俗，令人放心。

修哥突然用白紙遮住兩人。（抖音）

林敏驄搞笑「訓話」修哥：「搞乜嘢呀你修哥？」（抖音）

羅嘉良精神狀態不俗。（抖音）

驚人黑眼圈不再。（抖音）