鄭中基演唱會｜身兼主辦壓力大到無覺好瞓　感謝古天樂畀面做嘉賓

鄭中基（Ronald）一連6場《Fragments of Wonder 鄭中基世界巡迴演唱會2024》尾場請嚟古天樂咁做嘉賓，Ronald表示二人因《家有囍事》而認識 ，但成為好朋友嘅原因，原來係鄭中基不停講嘢令對方發笑，之後古天樂反客為主請埋嚟睇騷嘅梁詠琪、ERROR 193同肥仔、胡子彤、Locker上台，齊齊研究點先可以開騷賺錢，最後再一齊唱《男朋友》。

完騷後，鄭中基拖埋老婆同一對仔女見大家。（陳順禎攝）

完騷後，Ronald接受訪問時透露因為身兼主辦，要兼顧嘅嘢太多，所以搞到無晚瞓得安樂，但幸好順利完騷。提到開騷前確診，Ronald亦謂十分擔心：「中完得返三個星期，即係我得返兩星期band綵排，體力、聲音都係好緊張，但又唔係太驚要延期。」由於馬上又要排台灣演唱會，所以Ronald仍要維持目前嘅133磅體重同30吋腰。

唱到尾場因為有啲聲沙，所以全晚都要keep住飲水。（陳順禎攝）

Ronald又大讚古天樂畀足面講超多說話，但不敢叫對方唱《今期流行》，因怕自己要跳舞。「今次所有嘉賓都係我親自打電話，除咗AK，佢托朋友同我講，想做嘉賓兼唱《緣份無邊界》；古生就一定係壓軸，唔知佢會叫人上台，今日綵排我淨係叫佢唔使擔心『我會由頭陪你唱到尾』，但頭先佢哋踎晒喺度，好似坐監放風咁。 」

尾場有古天樂做嘉賓。（陳順禎攝）

而提到完騷後簽名環節，Ronald解釋是因為見到前排歌迷被夾到頭貼欄杆，眼見作出勸告無效，於是決定取消簽名環節。「我有問過有無人受傷，好在無。我出聲明之後整group人都好開心，佢哋要簽名隨時都可以啦。」