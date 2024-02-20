馬天佑突清空IG再公開整容前舊照　剖白隆鼻及清拆假體手術歷程

去年底剛完成首次個人騷和發行首張黑膠唱片的馬天佑，突然刪掉所有ig貼文，只留下新歌歌名《受傷》兩字，其後他再公開整容前後的舊照，坦承曾因缺乏自信而整容，不過19年他決定把鼻子和下巴的假體拆走。

馬天佑突然清空IG，只剩三個貼文。（Instagram：mayaoo）

馬天佑在短片談及自己的心路歷程，他在讀書時期經已「發歌手夢」，但當時自覺外貌未夠出眾，表示：「要做歌手好似要有一個完美嘅外表，例如一個高嘅鼻、尖嘅下巴，或者濃眉大眼，所以我一踏入社會，我就去咗整容，將自己成為當時我認為咁先係標準嘅外貌。」

馬天佑公開整容前的舊照。

馬天佑公開整容前的舊照。

馬天佑從小都有一個歌手夢，但他自覺樣貌平平，曾以為只有整容才能實現這個夢想。

他曾以為只有整容才能助他實現夢想，不過及後卻發現，整容只為他帶來表面的自信，更因而經常被人誤解，亦間中被人以言語攻擊。在2019年，他決定清拆之前植入的鼻子和下巴假體，面對真正的自己。

2019年，馬天佑決定清拆之前植入的鼻子和下巴假體。

通過兩次大手術後，馬天佑逐漸領悟到建立自信不應單靠外表，不過他並不後悔當初進行整容的決定，還相信每個階段的選擇都是最好，亦使他有所成長。現在，他已不再用外形來定義自己的價值，且更熱愛現在的自己。

馬天佑不後悔當初的整容決定，只是他覺得現在已不再用外型來定義自己的價值。

在新歌《受傷》中，馬天佑記錄了尋找自我的過程，更學會了感謝自己的堅強，以赤裸和真誠的態度去面對自己的脆弱。從這些經歷中，他發現到真正的美麗並不只侷限於外表，而是源於內心的成長和接受自己的獨特性。