J2小花罕有泳裝示人竟變「孕照」　本尊以12字坦白回應

J2小花麥惠琪（Susuca）入行前曾任職空姐，近期在節目《不正常愛情研究所》中擔任主持，她憑著出位、大膽言論令觀眾和網民留下深刻印象，由於外貌與韓國女團Blackpink成員Jennie，所以更有「翻版Jennie」稱號。

Susuca是J2節目主持之一。

Susuca近日罕有泳裝示人。（IG@susuca）

大長腿。（IG@susuca）

除了Talk得外，麥惠琪的身材亦都非常得，而她也毫不吝惜展示其性感身段，經常在社交平台大派福利。日前麥惠琪更在無預警，來個性感大解放，在Instagram分享一輯泳衣照，相中，麥惠琪穿上白色連身有袖泳衣，配上一頂沙灘草帽，在陽光下大擺誘人pose，優雅之餘不失性感，尤其泳衣的低胸、高衩設計，豐滿上圍和一雙長腿表露無遺，加上其白滑肌膚，極度誘惑。麥惠琪也留言寫上：「明天的煩惱 就交給明天唄」，看來相當寫意。

Susuca享受與陽光玩遊戲。（IG@susuca）

上圍豐滿。（IG@susuca）

不過連身泳衣向來都難駕馭，只要肥少少都好易出事，麥惠琪今次也可以說是老貓燒鬚，其中一張相中，看上去她下腹隆起，令人感覺好像懷孕一樣，不過麥惠琪一點都不介意，還大方回答對方：「喂呀 我實在食太多野啦最近」，她笑指因為聖誕同新年吃太多好吃的東西以致有了個小肚腩，網民都大讚她的坦白回答非常可愛，當然也有網民大讚她：「咁靚，犯規喎」、「第一次見你著泳衣喔」、「大解放」。

網民笑指Susuca似有咗。（IG@susuca）

Susuca大方回應。（IG@susuca）