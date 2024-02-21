謝天華爆林曉峰紅粉緋緋疑有新戀情　當事人係咁回答......

張智霖、謝天華、陳小春、梁漢文及林曉峰憑綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》在內地爆紅，5人近年打著「大灣仔哥哥」牌頭，在內地撈得風山水起，綜藝、登台、商演、演唱會全部通殺。

「大灣區五人組」非常受歡迎。（微博@披荊斬棘的哥哥官微）

5人挾著「大灣區哥哥」的牌頭，在內地得到不少搵銀機會。（影片截圖）

五位大灣區哥哥一起演唱《你曾是少年》。（影片截圖）

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適逢新年，由於幾位大灣仔身處不同地方，但也阻擋不住他們的兄弟情，齊齊開直播團拜。期間謝天華更大爆林海峰疑有新戀情，其他人則在旁邊笑騎騎「剝花生」，非常搞笑。

謝天華爆料林曉峰最近認識了「新朋友」，疑有新戀情。（小紅書截圖）

張智霖露出驚訝的樣子。（小紅書截圖）

片段中，謝天華突然爆料說：「最近收到一個消息，就是曉峰哥好像認識了新朋友。」張智霖即露出驚訝表情：「真的？」謝天華問林曉峰：「最近心情蠻好的，是不是？恭喜你，恭喜你。」林曉峰沒有否認，並大耍太極：「我最近認識了很多好朋友呀，就是這個張大咖、謝大咖、梁大咖、陳大咖。」謝天華繼續追擊說：「沒有呀，我看你臉上紅粉緋緋，也恭喜你。」林曉峰繼續避談：「你知道在東北很冷，然後天氣很乾，皮膚一定紅。」此時，陳小春已忍不住掩住嘴巴偷笑。

謝天華恭喜林曉峰，後者則大耍太極。（小紅書截圖）

陳小春忍不住偷笑。（小紅書截圖）

張智霖問謝天華：「你這是爆料嗎？」謝天華繼續笑騎騎說：「我是八卦。」又笑指這個八卦是在路上聽到的。林曉峰也乘機反擊：「我聽說謝總最近好像發大達，今年好像會送我們一份禮物。」陳小春更語出驚人：「我聽說他老婆懷雙胞胎呀。」謝天華笑言：「還來？」場面爆笑。

5人大放笑彈，非常搞笑。（小紅書截圖）

林曉峰與前妻康子妮於2020年突然驚爆離婚，為18年婚姻劃上句號。二人此前常以「恩愛夫妻」現身，育有兩子林寶及林熙。有指林曉峰曾努力挽留，但最終沒有成功。而兩口子分開後，林曉峰在IG大量刪除二人的合照，並發文回應離婚消息，此後一直未有新戀情傳出。今次謝天華爆料，不少網民也替林曉峰著緊，紛紛留言：「曉峰哥拍拖了嗎？」、「唔通係？」、「lo強裝淡定，努力掩飾」、「紅粉fiefie」。

林曉峰與康子妮於2020年驚爆離婚，為18年婚姻劃上句號，二人育有兩子林寶及林熙。（ukelily@instagram）