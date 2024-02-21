66歲七十年代爆紅男星近況曝光震驚網民　人生挫折重重曾欠債破產

現年66歲的「亞燦」廖偉雄於70年代活躍於娛樂圈，甫出道在《網中人》飾演新移民「程燦」而成功入屋，更成為其代表作。直至90年代後期，廖偉雄淡出演藝事業轉型從商，曾欠債破產，近年移居馬來西亞發展有機農場事業，種植的「亞燦米」更獲得多項殊榮。近日有馬來西亞KOL在新春活動上遇上廖偉雄，久未露面的他精神飽滿。

近日有馬來西亞KOL在新春活動上遇上廖偉雄，久未露面的他精神飽滿。（小紅書）

馬來西亞KOL近日在農曆新年節慶活動上遇上廖偉雄，兩人合照之餘，廖偉雄更穿上財神服。相中廖偉雄穿上背心，頭上戴着冷帽，看起來精神飽滿，外貌多年來分別不大。另外，有其他網民看到廖偉雄的近照後，都表示：「笑星撞地球的乜太。上個世紀八十年代的香港火到爆的電視喜劇節目。」、「阿燦扮乜太的口頭襌是嘴歪歪說『真係 Very Good』！」

仲扮財神！（小紅書）

廖偉雄一生挫折重重，1999年他因直銷業務欠債40多萬港元，被銀行入稟追討申請破產，因而再重返演藝圈一段時間。他過往曾在傳媒訪問中透露當年放棄娛樂事業，原因只是為了珍惜所擁有的，決定過平實的生活。另一原因是太太曾不明白丈夫的工作，不喜歡他跟女明星吃飯及送人回家，一度令婚姻亮紅燈，最後廖偉雄因珍惜與太太之間的關係，決心離開娛圈。

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