李龍基為王青霞當住藍天白雲發誓︰從無喺我身上搵過任何一個斗零

藝人李龍基的未婚妻王青霞（Chris）因涉逾期居留及使用虛假文書等6項罪名被控告，昨日（20日）於沙田裁判法院提堂，案件押後至4月16日再審，目前王青霞被還柙到大欖懲教所看管。

愛妻心切的李隆基，今早一回港便立即趕往大欖懲教所探望未婚妻。（梁碧玲 攝）

愛妻心切的李隆基，今早一回港便立即趕往大欖懲教所探望未婚妻，他透露在收柙中的Chris目前狀態都還好，又向對方發表愛的宣言：「我應承佢，佢一出嚟我就會同佢結婚。」

李龍基接受傳媒訪問。（梁碧玲 攝）

問到李龍基相不相信Chris以往曾與別人訂婚，及其感情問題？他直言：「佢咁大個人，一定有嘅，好似佢喺美國識到個男朋友，咁我都知架，只不過佢同佢男朋友性格不合，其實佢自己都有咁嘅感覺架，佢喺美國嘅舅父亦都係成日同佢講，呢個男仔唔適合妳。好啦，咁就變咗2018年我撞翻佢就一發不可收拾，變咗佢特登從美國飛返嚟搵我，就咁發展咗呢段感情。」

李龍基強調未婚妻不涉及一腳踏兩船，對方絕對是跟前男友分手後，才跟他發展。（梁碧玲攝）

李龍基強調未婚妻不涉及一腳踏兩船，對方絕對是跟前男友分手後，才跟他發展，「佢亦都好清楚同佢男朋友講你唔適合我，所以要離開了。咁當然，我當時去到美國見到佢哋都係貌合神離，好似佢本身有哮喘，但有次佢哮喘發作，佢男朋友仲坐埋一邊，我同佢男朋友講佢哮喘呀，對方仲話得架啦、好快無事。」李龍基回想仍激動說：「呢啲邊係男朋友所為！所以我感覺得到佢（未婚妻）搵錯咗人，佢自己亦都有呢個感覺，所以就同我發展了。」李龍基又指未婚妻回港後，一路帶對方睇不同的醫生，哮喘現在基本上可說已康復，「但我已同入境處講咗，佢有哮喘，叫佢哋留意。」

李龍基對此當著藍天白雲發誓，未婚妻唔係為錢才跟他一齊。（梁碧玲 攝）

李龍基對此當著藍天白雲發誓，未婚妻唔係為錢才跟他一齊。（梁碧玲 攝）

李龍基對此當著藍天白雲發誓，未婚妻唔係為錢才跟他一齊。（梁碧玲 攝）

對於坊間好多人指Chris為錢才跟他一起，李龍基對此當著藍天白雲發誓：「我同佢咁多年，佢從來無喺我身上搵過任何一個『斗零』，呢個絕對的，只不過我啲錢就放喺屋企，妳買餸買乜嘢妳咪攞，但佢唔會攞多，最多都係千零蚊，老實講，咁多年如果我發覺佢真係為我嘅錢的話，唔會發展到今時今日，呢個真嘅。」