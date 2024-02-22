蔡卓妍變身健身狂魔挑戰「推雪橇」獲網民激讚自律　好姊妹有嘢講

阿Sa蔡卓妍和阿嬌鍾欣潼早前在香港紅磡體育館舉行的14場《TWINS SPIRIT SINCE 2001 LIVE IN HONG KONG》，獲得大成功。除了首首金曲勾起集體回憶外，今年已41歲的阿Sa，其狀態亦令人讚嘆不已，不但keep得一副童顏，身型還弗到爆，那結實的腹肌尤其吸睛。

阿Sa在演唱會上狀態極佳。（IG@choisaaaa）

fit到漏。（小紅書截圖）

呢個腹肌唔簡單。（小紅書圖片）

靚的背後當然花了不少汗水，不過經過農曆新年期間勁玩勁食的「洗禮」後，阿Sa都是時候要「還」，她近日在社交平台分享了一段健身片段，片中，身型偏單薄的阿Sa，穿上一身運動服挑戰訓練強度較高的健身雪橇車，雖然看上去甚為吃力且頸筋盡現，但依然堅持成功完成。

阿Sa近日在社交平台分享健身過程。（IG@choisaaaa）

相當認真。（IG@choisaaaa）

不過，阿Sa坦白寫上：「其實⋯我真係好憎做運動 ，做極都係憎。不過⋯憎都要做㗎，為咗健康為咗靚為咗食更加多嘅嘢⋯#好羨慕嗰啲鍾意做運動嘅人，同埋#到底點樣先可以令自己鍾意呢」。她又作民調，問網民：「呢度有冇鍾意做運動嘅人？俾個👍🏻同我一樣咁憎做運動俾個 👎🏻」

堅持。（IG@choisaaaa）

阿Sa最終順利完成。（IG@choisaaaa）

+ 7

不少網民都選擇後者，但也激讚阿Sa為了保持個人整體保持最佳狀態，就算不喜歡都堅持狂做運動，非常自律。當中好姊妹曾樂彤留言：「但係見到你啲腹肌自己又會想練」；李克勤則笑說：「我好鍾意運動，但唔係你玩嗰種」；而J.Arie（雷深如）就開心見到同路人：「我終於搵到一個人同我一樣都係好憎做運動」。

阿Sa和曾樂彤感情要好。（IG@choisaaaa)