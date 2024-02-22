陳凱琳素顏行山晒腹肌　危險打卡照被網民指搵命搏：教壞細路

陳凱琳（Grace）與54歲鄭嘉穎於2018年結婚，婚後火速造人成功四年抱三，身為三子之母，陳凱琳長期保持Fit爆身材。昨日（21日）她在Instagram分享行山照，除了曬腹肌之外，更做佈景板被中學生瘋狂集郵。

陳凱琳曬結實腹肌。（IG圖片）

身為三子之母，陳凱琳長期保持Fit爆身材。（IG圖片）

陳凱琳昨日（21日）在IG分享了行山照及短片，她穿上運動背心、leggings及戴上白色鴨舌帽，大曬結實腹肌，Fit爆身材令人羨慕。在短片中看到陳凱琳巧遇正在燒嘢食的師生，更被瘋狂集郵。陳凱琳在帖文寫道：阿媽，我得咗啦！🏔️🩵🤍 🧗 哈哈 仲記唔記得我上個月話會嘗試 每個月行一次山？ 二月份我有達到目標啦！好開心，每一次都有新嘗試 今次行完之後，仲撞到一班學生燒嘢食 大家都好熱情～ 雖然我一身汗 💦 仲要素顏添 不過大家齊齊影相，好開心！唔知下次行山又會撞到邊個呢？🤭」

陳凱琳與師生合照。（IG圖片）

陳凱琳做佈景板被中學生瘋狂集郵。（IG圖片）

陳凱琳今次的行山照非常危險，有不少網民留言著她注意安全：「嘩！好危險」、「嘩！咁高嘅」、「太斜，下次可以去啲安全啲嘅地方，有好多大自然嘅影都好靚，唔係一定要上山」、「安全最重要，影相不要搵命搏」、「三子之母教壞細路，真的很危險，這樣做真的很危險，是為你擔心」。另外，更有網民質疑陳凱琳的衣著：「總是對香港人在遠足時穿著的服裝感到驚訝，在加拿大我們穿著是為了保護自己免受刮傷、咬傷、受傷等。」

陳凱琳今次的行山照非常危險。（IG圖片）

有大批網民著她注意安全。（IG圖片）