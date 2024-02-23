港產億萬頂流被網民野生捕獲　食平民拉面加一細節證個性慳家貼地

43歲的黃宗澤（Bosco）近年電視、電影雙線發展，作品一套接一套，產量相當多，去年更憑電影《紮職2》和電視劇《疊影狙擊》，於內地人氣飆升，成為內地新寵兒，並在《萬千星輝頒獎典禮2023》中fight低一眾強敵，勇奪「大灣區最喜愛TVB男主角」，榮膺「大灣區視帝」，在中、港兩地均撈得風生水起。

Bosco在《萬千星輝頒獎典禮2023》中fight低一眾強敵，勇奪「大灣區最喜愛TVB男主角」，榮膺「大灣區視帝」。（IG@boscomine）

Bosco近年在內地撈得風山水起。（IG@boscomine）

除了自身吸金力強之外，黃宗澤也出名愛投資物業和做生意，之前其開設的食肆蠔吧受疫情衝擊，損失過百萬，但他依然堅決不裁員減薪，可見他資金雄厚。而且早於2016年，已有傳黃宗澤跟舊愛胡杏兒分手後，便寄情事業狂吸金，加上有母親做幕後軍師為他打理財政，一早已是有樓有車有生意的鑽石級筍盤。黃宗澤除了酷愛收藏古董車外，更自爆在香港、內地及東南亞都有物業，包括於東南亞已分別買下八、九間物業、3個沙田銀禧花園單位，如今估計身家分分鐘過億。

黃宗澤在尖沙嘴開設食肆，身為老闆的他事事親力親為。（IG@boscomine）

黃宗澤擁有多個物業，之前宴請苗僑偉夫婦到家中作客，更意外令他豪宅曝光。（IG@boscomine）

Bosco一向酷愛收藏古董車，他曾自爆收藏最貴的汽車價值高達300萬。（IG@boscomine）

雖然身家豐厚，但黃宗澤私下一個人時卻非常慳家。有內地網民近日在社交平台分享了一張來港旅遊時，在平民日式拉麵店野生捕獲黃宗澤的合照，相中黃宗澤沒有化妝，一身簡約運動風打扮，戴著一頂棒球帽及穿上一件黑色底綠色間風褸，但當中手袖位卻吸引了網民的目光：「黃宗澤的衣服上也有線頭。」這一細節讓網民驚嘆黃宗澤那麼有錢還是那麼慳家貼地。

黃宗澤日前食日本拉麵時，被捕獲，網民大讚他友善又靚仔。（小紅書截圖）

有網民發現黃宗澤件外套有線頭，但大讚他慳家貼地。（小紅書截圖）

此外，帖主也大讚黃宗澤帥氣兼友善，字裡行間難掩那份激動：「今天中午去吃拉麵，為了坐能看海的位置特意等了一會兒，剛吃上拉麵，昕姐告訴我黃宗澤向他走過來還笑了一下，我不信，還偷偷跑去向店員確認是不是Bosco，店員點個頭，我立馬拉上正在吃麵的女兒，跑去要合照，本人真的超級帥、超級nice！真是幸運的一天！ ！」對此，網民都大感羨慕：「在香港怎麼樣才能遇到他」、「好羨慕，全世界都偶遇了，就我沒有」、「想和他合照」、「我也在香港好想偶遇他！！」

網民羨慕帖主偶遇黃宗澤。（小紅書截圖）

網民羨慕帖主偶遇黃宗澤。（小紅書截圖）

42歲黃宗澤豪宅曝光 名下至少擁十多個物業八架車身家億億聲