婚後事｜陳自瑤羅子溢拍情慾戲人多怯場飲酒壯膽：令個人冇咁清醒

羅子溢和陳自瑤（Yoyo）今日（22/2）現身將軍澳電視城出席無綫新劇《婚後事》宣傳造勢活動。二人相隔14年再度合作，講到在劇中有不少親熱戲突破電視尺度，其中一幕陳自瑤赤裸上身背向鏡頭，女上男下姿勢騎在羅子溢身上，場面香艷。

羅子溢和陳自瑤相隔14年再度合作。（陳順禎 攝）

羅子溢和陳自瑤在劇中有大膽演出。（陳順禎 攝）

陳自瑤接受《香港01》訪問時表示：「當初我收到呢個劇本嘅時候，知道有好多感情同埋激情戲，我都有懷疑自己會唔會做得好？同時我都會諗14年前嘅子溢而家佢又會唔會做到佢而家嘅角色呢。但到我哋一開工一拍，我就知佢唔再係14年前嘅子溢，佢嘅演技係好好。」

陳自瑤自言拍情慾戲前怯場要飲酒壯膽。（陳順禎 攝）

陳自瑤讚羅子溢是好拍檔。（陳順禎 攝）

羅子溢接著說：「Yoyo係需要一個好好嘅環境，等佢可以慢慢培養心情。相反我係一個出名好有耐性嘅演員，咁所以最緊要對手舒服，變咗我係冇乜所謂。而Yoyo佢露背嗰一幕，頭先睇到嘅預告片都只係成個過程嘅二十分之一嚟，過往拍開都係點到即止，就會轉第二個鏡頭就完。但今次係好唔同，係拍住成個過程，變咗有我呢個遮位高手喺度，Yoyo就唔擔心會走光。」

合作得好開心。（陳順禎 攝）

一眾劇中演員齊聚電視城，為劇集宣傳。（陳順禎 攝）

陳自瑤透露在拍情慾戲前，自己會飲酒壯膽：「因為我係未試過成個過程畀人咁拍過，加上現場有咁多人望住，咁所以我要飲酒令到個人冇咁清醒，如果唔係我係過唔到我自己。同埋子溢佢好好，佢會播一啲好浪漫嘅音樂去營造氣氛。試諗吓，如果冇音樂，冇個氣氛，加上現場又咁多人喺度，有時真係好難集中到係個件事之上。」