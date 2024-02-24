67歲影壇硬漢成身LV出席遊艇Party　即場高歌《上海灘》大騷唱功

現年67歲的呂良偉，憑1980年無綫（TVB）劇集《上海灘》中飾演「丁力」一角成名，之後他陸續出演了《跛豪》、《賭俠2之上海灘賭聖》等，硬漢形象深入民心，近年亦多次在《上海灘》的衍生作品中再演「丁力」，至今仍活躍於影壇。早前呂良偉出席一個遊艇Party，有網民上載了一段影片，並寫道：「前幾日參加遊艇出海活動，正好偶遇到呂良偉先生，聽到呂良偉先生遊艇現場版上海灘太太太好聽了！！！」

呂良偉憑《上海灘》丁力一角走紅。（影片截圖）

在《賭俠2之上海灘賭聖》中同樣飾演丁力。（影片截圖）

無限翻叮「丁力」。（影片截圖）

片中所見，呂良偉身穿的外套同Cap帽都出自名牌Louis Vuitton，他即場獻唱經典金曲《上海灘》，全程七情上面，非常投入，令在場觀眾都聽出耳油！網民紛紛留言大讚：「丁力唱得太好聽了」、「一代人的回憶」，亦有不少人大讚呂良偉保養得宜，完全無老態，狀態Fit爆！

呂良偉身穿的外套同Cap帽都出自名牌Louis Vuitton。（影片截圖）

即場獻唱經典金曲《上海灘》。（影片截圖）

好投入。（影片截圖）

令在場觀眾都聽出耳油！（影片截圖）

呂良偉與太太楊小娟結婚多年，恩愛如昔，兩公婆經常出雙入對，羨煞旁人，是圈中的模範夫妻。有指呂良偉與太太在一場飯局上認識，在內地經商多年的楊小娟在政商界都人脈甚廣，有指她為老公提供了很多投資意見，而呂良偉亦曾大讚老婆投資眼光獨到從無失手，外界估計他的身家已達數十億！

恩愛如昔。（微博@呂良偉Ray）

出雙入對。（影片截圖）

模範夫妻！（影片截圖）