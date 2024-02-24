前TVB小生老婆狂曬泳衣照解放驕人身材　跪地俯身擺Pose被斥不雅

陳浩民近年長駐內地發展，他在2011年與內地模特兒蔣麗莎結婚，蔣麗莎更五年生四胎誕下三女一子，不時在社交平台分享一家人的溫馨合照。近日陳浩民同蔣麗莎去了馬爾代夫旅行，日前蔣麗莎透露在游水時不小心碰上珊瑚礁而擦傷大腿，白滑美腿恐留疤，但仍無損她的心情，連日來分享了不少度假靚相，可見她換上多套不同款式的泳衣大騷美好身段，猶如「泳衣放題」！

陳浩民與蔣麗莎育有三女一子。（微博@陳浩民Benny）

蔣麗莎連日來分享了不少度假靚相。（微博@蔣麗莎加油）

換上多套不同款式的泳衣大騷美好身段。（微博@蔣麗莎加油）

相中所見，蔣麗莎至少換了5套泳衣，無論是比堅尼還是一件頭都相當有睇頭，身穿黑色斜膊泳衣的她，一時叉腰，一時玩「金雞獨立」，泳衣腰部開窿同高衩的設計更凸顯出她的纖腰同長腿，超Fit身材與生B前零分別，不少網民都留言大讚她身材超好，完全看不出她已是四孩之母！

相當有睇頭。（影片截圖）

身材零走樣！（影片截圖）

大曬恩愛。（影片截圖）

不過對於蔣麗莎的另一個泳衣Look，有網民就認為太過暴露，直斥不雅。片中所見，身穿桃紅色一件頭的蔣麗莎，先是「高炒」自拍，之後再以「低炒」角度拍攝，她對着鏡頭擺出多個Pose，更跪地俯身，大曬驕人身材，但就有網民留言指她的穿着同行為都太過火：「跪那就沒必要了」、「這個跪下來確實有些不雅」、「少兒不宜，給小孩做個好榜樣」。不過亦有人認為蔣麗莎在海邊着泳衣自信騷本錢並無不妥：「雖然覺得太暴露了，但轉念一想她老公都不嫌她暴露我管那麼寬幹嘛」、「沙灘不穿這個難道穿棉襖嗎、「我身材有她那麼好我也會這麼拍」、「她本來就是模特，拍自己身材不是很正常嗎？」

高炒自拍。（影片截圖）

之後再以「低炒」角度拍攝。（影片截圖）

更跪地俯身，大曬驕人身材。（影片截圖）