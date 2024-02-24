連詩雅元宵節報喜做媽媽　爆老公陳家樂期望︰要培養佢鍾意曼聯

於去年4月結婚的連詩雅（Shiga）與陳家樂，兩位一直都有打算生小朋友，今日（24/2）連詩雅便趁元宵佳節在社交平台上率先報喜，宣布懷孕，雖未有透露孕期，但就寫上將會是個「Summer BB」，並踢爆老公對小朋友最大期望︰「要培養佢鍾意曼聯。」

連詩雅與陳家樂在IG上公開BB的超聲波照。（連詩雅＠IG）

連詩雅IG帖文︰

「一直都係處於平常心

同埋順其自然嘅態度

等待上天嘅安排

2024收到一份最好嘅禮物

好感動 感恩 期待

Summer BB嘅來臨❤️

祝大家元宵節快樂🫶🏻

#家庭又變大了

#有點不可思議嘅感覺

#仲有點緊張將會做父母🥹

#陳生話仔女都好都要培養佢鍾意曼聯」

Shiga更手執小波鞋拍下孕照。（連詩雅＠IG）

隨後，Shiga亦由經理人公司代發回應︰「好開⼼終於可以同⼤家公佈呢個喜訊，我哋⼀直抱住平常⼼等待上天嘅安排，嚟到2024居然收到呢份最⼤嘅禮物 ，知道⼀刻，好開⼼興奮同時好緊張，希望⼀切順利，寶寶今個暑假平安健康嚟到同我哋⾒⾯，最後今⽇元宵佳節，祝⼤家元宵節快樂，⿓年⼼想事成開開⼼⼼。」

Shiga表示好開⼼興奮同時好緊張，希望⼀切順利，希望一切順利。（連詩雅＠IG）

陳家樂與連詩雅於2023年4月24日，正式簽紙結為合法夫妻。二人在尖沙咀星級酒店舉行午宴晚宴招待親友，中午時份亦在酒店內進行註冊儀式，一對新人宣誓時都忍不住落淚場面感人。

穿上低胸拖尾婚紗的Shiga連詩雅，佩戴鑽石頸鍊耳環手鈪，精緻妝容下相當明艷照人。

陳家樂連詩雅結婚｜愛的宣言令Shiga眼紅紅 公主抱咀嘴大曬恩愛

陳家樂連詩雅在雙方家長見證下簽紙。

當日，穿上低胸拖尾婚紗的Shiga，佩戴鑽石頸鍊耳環手鈪，精緻妝容下相當明艷照人。在家人引領下步入證婚場地，Shiga與家樂手拖住手，眼泛淚光向對方許下愛的承諾並說出：「我願意。」完成儀式後家樂揭起頭紗，與太太情深一吻，並接受在場親友歡呼祝福。

連詩雅與陳家樂手拖住手，眼泛淚光向對方許下愛的承諾並說出：「我願意。」