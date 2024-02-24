陳子聰走過鬼門關將再踏舞台與何超儀演出　新片曝光近況依然有型

何超儀（Josie）去年8月接受鄭裕玲（Do姐）網上節目《The Do Show》訪問，激罕細談老公陳子聰（Conroy）2022年在澳洲險死及截肢的病況。陳子聰當時肚臍下的大動脈爆裂，成肚血噴到一地都是，全副內臟要取出來清洗，尿道破裂要插尿喉，需造口大小便，他一度昏迷個幾月，甚至可能要成世洗腎。陳子聰在鬼門關前兜兜轉轉好一段時間，幸好經過幾次大手術後情況漸趨穩定。相隔一年多後陳子聰於今個農曆新年首度露面，與老婆何超儀合體跟大家拜年。

Josie4年8月首談老公病歷。(影片截圖)

相隔一年多，手術後陳子聰首曝光，與太太何超儀以喜慶紅色打扮現身。

陳子聰自從前年大動脈撕裂後，在老婆何超儀悉心照料下，經過近兩年的漫長治療及多次手術後，現在康復情況理想，終可重新投入工作。在下月2、3號一連兩日在西九Wonderland舉行的The wild ones音樂節上，他將重返其殿堂級Hip Hop組合廿四味，再次踏足舞台演出，這是他在康復後首次於公開場合演出，也是自前年病發前出席老婆何超儀的The Flashback party演唱會後，再次與超儀一起同台。

陳子聰出事後進行多次手術，何超儀陪伴左右。（VCG）

但由於子聰剛康復，故這次他在台上表演，未能大跳跑動，但Rap歌依然手到拿來。其實之前他已現身音樂節的宣傳片中，只見他全程戴了墨鏡，但看其步姿及身形，可見他精神很好，漸漸回復昔日狀態。而超儀對老公復出十分鼓勵及支而超儀對老公復出十分鼓勵及支持，會全程在後台打點，愛夫之情，溢於言表。今次的搖滾音樂節還有大批歌手以及樂隊組合一起演出，陣容勁爆，而何超儀除了與她自己的樂隊Josie and Uni Boys大玩首本名曲外，她更會與神級音樂人劉以達同台jam歌，演繹多首大家耳熟能詳的金曲。

陳子聰在宣傳片中現身。（YouTube影片截圖）

陳子聰在宣傳片中現身。（YouTube影片截圖）

陳子聰在宣傳片中現身。（YouTube影片截圖）

陳子聰在宣傳片中現身。（YouTube影片截圖）

超儀在IG曬出一張兩公婆的合照。（IG@josie_ho_chiu）