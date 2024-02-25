愛回家男神再做老闆影爆肌寫真招客　曾傳遭無綫雪藏疑棄影從商？

現年43歲無綫藝人張景淳憑住無綫長青處境劇《愛‧回家之開心速遞》入面飾演龔燁一角，成功入屋，他與「長腳蟹」呂慧儀在劇中飾演的熊若水組成「龔水CP」，深受觀眾歡迎。可是去年張景淳在劇中戲分大減，甚至與老婆熊若水鬧婚變，令到一眾粉絲和劇迷大感不滿。有傳他是因為慣性遲大到而一度被無綫雪藏，即使其後已回歸劇組，但戲份已大不如前。而張景淳除了做演員演戲，亦尋求其他商機，作多方面發展增加收入。

張景淳有份主演《愛‧回家之開心速遞》(ig圖片)

張景淳有份主演《愛‧回家之開心速遞》(ig圖片)

張景淳與劇中老婆呂慧儀 (ig圖片)

張景淳與劇中老婆呂慧儀 (ig圖片)

張景淳與劇中老婆呂慧儀 (ig圖片)

張景淳繼年前聯同好兄弟羅天宇和李興華投資近7位數字，在深圳賣港式地道小食雞蛋仔，踩入飲食界，一嚐做老闆的滋味後，近日他又再做老闆。昨日張景淳以投資者身分為石圍角邨的大型健身室主持開張儀式，他的一班圈中好友都有到賀，現場還有醒獅表演，場面十分熱鬧。張景淳更趁正月十五，即場向來賓大派利是，人人都多謝「張老闆」，相當豪氣。他透露今次是健身室的第三家分店，投資金額高達7位數字，主要花費在租金、器材及裝修之上。

張景淳專心工作。（小紅書圖片）

擺檔。（微博@李興華）

張景淳又表示希望自己能做「生招牌」，透露現時是自己體重的人生顛峰，因之前一直沒時間做運動，要努力操練才可以做到生招牌。他揚言答應粉絲，希望半年內操Fit身形至少可以見得人，於今年內交貨，並在IG曬朱古力腹肌寫真。對於涉足飲食界和健身界，密密投資做老闆，張景淳就重申自己主業是藝人，做生意只是副業，趁拍攝空檔時才會兼顧。他表明只要公司需要，他就會全心全意投入拍攝工作，生意則會交給夥伴幫手打理。

張景淳再做老闆。(ig圖片)

張景淳再做老闆。(ig圖片)

張景淳再做老闆。(ig圖片)

張景淳再做老闆。(ig圖片)

張景淳再做老闆。(ig圖片)

張景淳再做老闆。(ig圖片)

張景淳再做老闆。(ig圖片)

張景淳再做老闆。(ig圖片)