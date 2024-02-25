42歲人母大解放IG曬驕人上圍　曾戀張致恒多次「被出軌」大受打擊

現年42歲的莊韻澄於2020年11月與圈外男友結婚後，誕下可愛兒子波子。雖然已為人母，莊韻澄不時都會在社交平台曬驕人身材，日前她在IG分享小背心靚相，非常養眼。

雖然已為人母，莊韻澄不時都會在社交平台曬驕人身材。（IG圖片）

大騷長腿。（IG圖片）

身材Fit爆！（IG圖片）

生完仔仔都keep到少女身材！（IG圖片）

莊韻澄在相中穿上白色吊帶小背心，配搭色毛毛外套及牛仔熱褲，露出纖腰及長腿，更大曬驕人上圍。大批網民都忍不住留言大讚：「超級女神🔥」、「索，靚，正」、「表姐呀，你呢個髮型好襯你唧。」、「做咗媽媽又fit咗又靚咗」、「鼻血不止美人美腿」。

仔仔波子超可愛！（IG圖片）

身材震撼網民眼球。（IG圖片）

莊韻澄早年曾與張致恒拍拖，早前接受傳媒訪問時透露，張致恒曾向她求婚，但遭她拒絕。當時兩人拍拖，被拍到一同挑選金器，不過張致恒卻澄清不曾向過任何人求婚：「我冇同任何人求過婚，我其中一個最遺憾嘅亦都係呢一樣嘢，我連我老婆都冇求婚。」

莊韻澄早年曾與張致恒拍拖。（IG圖片）

另外，莊韻澄於2020年擔任ViuTV節目《吃掉前男友》主持時，自爆從未試過有男朋友有那麼多外遇，更由記者口中得知出軌，飽受情傷一度陷入抑鬱，更萌起輕生念頭。雖然她沒有在節目公開前男友身份，但播出後曾與莊韻澄拍拖2年多的張致恆，就成為網民公認渣男真身。其太太雯雯就為夫出頭於IG留言反擊：「唔使提醒我老公係一個咩人。」