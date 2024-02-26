視帝太太低胸現身時裝周　喜遇品牌創辦人興奮忘形險失守？

32歲的前港姐冠軍陳凱琳（Grace），自2018年下嫁鄭嘉穎成為「鄭太」後，便減少幕前演出，為鄭家開枝散葉的同時，也積極經營其社交平台，成功轉型為吸金力極強的KOL。

鄭嘉穎和陳凱琳於2018年結婚，並育有3子，一家五口非常幸福。（IG@ghlchan）

陳凱琳日前到米蘭出席時裝周。（IG@ghlchan）

轉了工作「航道」的陳凱琳，一樣撈得風生水起，成為不少品牌的寵兒，當中更有不少國際品牌。日前，陳凱琳便應邀要到米蘭出席時裝周，她心情興奮地寫道：「MY FIRST EVER⋯Milan Fashion Week.大家都知道我去過米蘭幾次，但係今次真係 OFFICIALLY 去時裝周啦！!容許我講一句 『OMG !』」

陳凱琳興奮出席時裝周活動。（IG@ghlchan）

心情勁靚。（IG@ghlchan）

靚女。（IG@ghlchan）

陳凱琳五官標緻。（IG@ghlchan）

難得出席時裝周，陳凱琳當然盛裝上陣，雖然已為3子之母，但陳凱琳身材不但無走樣，上圍反而還好像愈來愈豐滿，衣著方面亦較以往大膽。在日前一場時裝騷中，陳凱琳穿上一件長身大褸，但內有乾坤，裏面只得一件吊帶低胸上衣，大騷腹肌和事業線。

大騷事業線。（IG@ghlchan）

還有雨粉襯托。（IG@ghlchan）

好有Feel。（IG@ghlchan）

陳凱琳享受其中。（IG@ghlchan）

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活動上，陳凱琳更喜遇國際品牌創辦人Mr Armani，並有機會合照，她即時變身小粉絲，與對方交談時面帶靦腆。不過不知是否太興奮的關係，陳凱琳連走光都不知，側身的時候意外離罩露出乳貼，認真大懵。

陳凱琳開心見到國際品牌創辦人Mr Armani本尊。（IG@ghlchan）

心情興奮到走光都不知。（IG@ghlchan）

意外離罩露出乳貼，認真大懵。（IG@ghlchan）

下次要小心。（IG@ghlchan）

開心合照。（IG@ghlchan）

此外，陳凱琳又自爆到達會場前遇到一個小插曲：「竟然俾我今次嚟到時裝週同Mr Armani 影到相，睇咗一場精彩嘅fashion show (it snowed indoors! )識咗隔離一位靚女Spanish singer，佢仲幫我同Mr Armani 拍咗段片～哈哈！我又成功集郵啦。但係有個小插曲，因為去show途中落大雨，我有冇帶遮，心諗⋯衫同頭都濕晒點算！！！竟然俾我喺地下突然發現有一把被人遺忘的遮，我有救喇！ What a lucky day!」

陳凱琳此旅影了很多靚相。（IG@ghlchan）

性感。（IG@ghlchan）

一點都不像生了3個小朋友。（IG@ghlchan）

碰見馬天佑。（IG@ghlchan）

被當地攝影師街拍。（IG@ghlchan）

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