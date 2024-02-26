李龍基連日探未婚妻王青霞Chris　8大必學情深金句堪稱教科級

李龍基與未婚妻王青霞（Chris）的事件堪稱是2024年年頭最具「花生度」的娛樂圈事年。早前王青霞（Chris）涉逾期居留、使用虛假文書等六項控罪被關押於大欖女懲教所，且不獲准保釋，而愛「妻」深切的李龍基回港後，每日都前往探望。



李龍基2月時被發現與年輕長髮女把臂同遊旺角鬧市，被指背住細28年的內地太太出軌。（資料圖片）

"冇講過話我將七層樓畀咗佢"

1月14日，《01娛樂》刊出基哥與Chris的獨家專訪，訪問中李龍基表示名下7層樓未有轉名Chris。「我而家好老實咁講，我從來冇講過話我將七層樓畀咗佢，我從來冇講過，係佢哋唔知喺邊度收到風返嚟。」並直言沒有被騙家產。

基哥與Chris接受《香港01》獨家專訪。（資料圖片）

2月中，有消息指Chris涉逾期居留、使用虛假文書等六項控罪被捕，愛「妻」深切的李龍基急急腳從內地趕回香港，不過Chris未獲准保釋，所以連日來基哥就到懲教所探望。

"呢單案勝算就冇乜㗎啦！"

「探監」第一日，基哥受訪時金句連出，被問到對未婚妻案件的勝算，他表示：「其實呢單案勝算就冇乜㗎啦！盡量減輕，勝算就冇，因為律師都同我講，證據都好確鑿，啱啱Chris同我講證書就真係俾人呃，佢真係畀咗錢去考呢個飛機牌，點知郭小祥就畀咗假嘅證書佢，佢就覺得畀咗錢就係真㗎啦！」

有關近日Chris的新聞，李龍基表示已交由法律團隊處理，不便再回應。（資料圖片）

"佢一出嚟我會同佢結婚"

受訪問，基哥更說出愛的宣言，他說：「我叫佢唔好擔心，我應承佢，佢一出嚟我會同佢結婚。唔好理外界講乜嘢，我知道佢係真心，希望佢經過呢個教訓，我相信佢之後唔會有啲咩事再欺騙我。」

"我當住藍天白雲發誓..."

更再次重申沒有被Chris騙財，他說：「我當住藍天白雲發誓，我同佢咁多年，我識咗佢咁多年，從來冇喺我身上搵過任何錢，呢個絕對嘅！只不過我啲錢擺喺度，要買餸要買乜嘢咪攞囉！佢唔會攞多，有時候一萬或二萬，最多都係一千幾蚊。咁多年來如果佢真係為咗我嘅錢，唔會發展到今時今日。」

李龍基基哥受訪時，再次重申沒有被Chris騙財，他說：「我當住藍天白雲發誓，我同佢咁多年，我識咗佢咁多年，從來冇喺我身上搵過任何錢，呢個絕對嘅！」（資料圖片）

"始終都係失去咗自由，心情一定唔好"

翌日，基哥再次前往探望，金句一樣不會少。李龍基接受《香港01》 訪問透露未婚妻心情，他表示：「都係冇計㗎啦，始終都係失去咗自由，心情一定唔好，理解嘅！」

現階段是否會停工，他說：「昨日都講過簽咗約收埋訂嗰啲，嗰啲我就唔會停工。若然冇嘢做，我會朝朝早嚟探監。最低限度都俾佢有心靈嘅安慰，每日都見到個未婚夫，我相信對佢幫助好大。」

李龍基同未婚妻Chris。(ig圖片)

提到未婚妻目前還有什麼需求，他突然爆喊：「其實都冇乜喇，佢希望我自己照顧好自己啦，我會嘅、點解呢⋯⋯（突然悲從中來）我⋯⋯我⋯⋯我會妳放心，因為我知道⋯⋯如果我冧呢⋯⋯就好難幫到嘅，我唔會冧，我會好好咁保重自己。」

"佢盡力希望留喺我身邊，多一分多一秒都好"

訪問中，基哥亦隔住鏡頭為Chris的行為解釋，他說：「呢個只係我估，未必係真。疫情開始之後就死火了，佢上去14日，落返嚟又14日，咁佢就諗歪咗了，佢就諗有咩方法可以逗留喺我身邊，因為佢成日都係咁講，即係我年紀都大啦，大吉利是講句，我唔知聽日咩事，分分鐘聽日或後日走咗都唔定，所以佢盡力希望留喺我身邊，多一分多一秒都好，我覺得就係呢個原因就會諗埋晒啲旁門左道，間接之中，可能都係我累咗佢都唔定。」

第三日，基哥亦為愛妻Chris帶了不少物品，亦透露了Chris在懲教所的情況。他說：「帶咗本書仔俾佢睇，希望佢洗滌心靈。」（資料圖片）

第三日，基哥亦為愛妻Chris帶了不少物品，亦透露了Chris在懲教所的情況。他說：「其實喺呢度買，因為佢有規矩，所以唔買得太特別嘅嘢，洗頭水同漱口水之類。帶咗本書仔俾佢睇，希望佢洗滌心靈。」據知今天李龍基為未婚妻悉心準備的書籍是 《笠翁對韻》，這是明末清代文學家李漁創作的文集。

"返到去洗衫掛衫冇人去理，一個人喺屋企⋯"

談到自己的近況，基哥就表示一個人生活很不好。他說：「係⋯係⋯係⋯係⋯因為平時兩個人係有傾有講，屋企好多嘢都係佢處理，咁而家返到去洗衫掛衫冇人去理，一個人喺屋企⋯⋯不過唔緊要，相信捱過呢後日子會好好。」

不少網民都諗起呢個meme圖。（網上圖片）

"對唔住，因為佢係細路女嚟"

說完，他又代Chris道歉：「我覺得唔可以怪責任何人，若然自己真係做咗，就要承擔，相信呢一次教訓都好大，希望佢重新做人，唔好再犯以前嘅嘢。我代表佢向《香港01》道歉，講聲對唔住，對唔住，因為佢係細路女嚟，真係細佬女嚟。佢好多時嘅諗法未必同我一致，咁所以好多嘢佢同我係冇嘢講嘅，咁變咗我都唔知。我喺呢度代表阿Chris同《香港01》講聲對唔住。」

到了第4天，他就一反常態，見到大批記者追訪時，只留下短短4個字。（資料圖片）

前三日，基哥都會停步接受傳媒訪問，每次訪問亦會詳談近十分多鐘。不過到了第4天，他就一反常態，見到大批記者追訪時，只留下短短4個字。有記者問到：「元宵節有冇好多話題傾 ？元宵節有冇講啲特別說話？」他二話不說：「冇呀冇呀！早啲返去瞓啦，攰啦！你哋（記者）。」隨後駕駛座駕離去。