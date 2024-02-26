楊秀惠回鄉同親友度歲半個月去4個地方　竟被甜美可愛堂妹搶風頭

現年39歲的楊秀惠自2019年與圈外男友葉世揚結婚兼誕下兩名女兒後，她便淡出幕前，其後開展了自己的事業，專注發展美容方面工作，創業短短五年，生意額就已經突破了一億，楊秀惠更只用了短短10分鐘便在銷400萬貨。除了創立美容王國外，她也是一阿稱職的媽媽，她會親自帶兩名女兒去主題樂園遊玩，讓人覺得她很棒。

楊秀惠雖然39歲，但一啲都唔似。(ig@vvyeo)

日前（24日）楊秀惠趁新年回鄉與親友度歲，她是馬來西亞人，來港發展已經逾10年，今次便回鄉遊玩一下。她在社交平台分享了不少的美照，但她卻被堂妹搶去了風頭，她寫下：「元宵節快樂，今年的新年真的好忙，從年廿八一直玩到初十五，從香港、澳門、馬來西亞之後再去Singapore。帶小孩到處和親朋戚友拜年，第一次新年過得那麼忙碌充實，幾乎每天都有節目，幾天就開一個party。我的小孩讓我的人生變得精彩有趣，感恩。回家鄉一定要回四彎島，謝謝堂妹帶我們又吃又玩。」

楊秀惠堂妹勁搶鏡。(ig@vvyeo)

相中可見楊秀惠與堂妹到咖啡廳打卡，然後還有與親友們聚會，也帶了兩名女兒去動物園餵動物。楊秀惠亦上載了與堂妹的合照，可以見到楊秀惠堂妹yanne長相十分秀氣，加上笑容甜美可人，還人「迷得一陣陣」，除了長相甜美外，她更擁有一雙大長腳，讓人羨慕不已。而yanne自己也會在社交平台分享不少美照，大曬自己姣好的身材，不少網民亦到楊秀惠社交平台留言大讚堂妹可愛：「很漂亮啊」、「真的漂亮基因，個個都長得美」等。

楊秀惠與堂妹。(ig@vvyeo)

楊秀惠與堂妹。(ig@vvyeo)

楊秀惠與堂妹。(ig@vvyeo)

點撃睇下楊秀惠個堂妹嘅靚相：