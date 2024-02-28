無綫性感小花行山晒屈機身形　意外透露「身分」竟同郭柏妍爭仔？

港姐出身的31歲無綫性感小花葉蒨文（Sophie），近年憑無綫處境劇《愛·回家之開心速遞》成功入屋，而且獲得不少機會，有份參演多套大劇演出，加上樣靚身材正，成為網民的寵兒。

葉蒨文樣靚身材好。（IG@sophieysm）

深受網民喜愛。（IG@sophieysm）

為保持最強Body，葉蒨文一點都不偷懶，經常開工前後或趁著放假去運動、做gym，同時她每次的運動裝束也成為網民焦點之一，之前她就試過穿上一件大圓領黑色貼身上衣去夜跑，若隱若現的效果令人留下深刻印象。

無綫性感小花夜跑豐滿身材意外露出 香汗淋漓極誘惑

葉蒨文趁早放工，即刻去跑步做Gym。（小紅書截圖）

跑到香汗淋漓。（小紅書截圖）

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日前，葉蒨文又在社交平台分享了去行山的照片，其一身全黑運動打扮遠看看似密實，但內有乾坤，葉蒨文的長袖外套內裏原來只得一件緊身Top，激凸上圍及結實腹肌表露無遺，下身則穿上瑜伽褲，展示出屈機線條，非常吸睛。而且外表斯文柔弱的她，做起運動來相當堅，連引體上升都難不到她，令人刮目相看，絕非打完卡就走。

遠看似密實。（IG@sophieysm）

側身晒完美線條。（IG@sophieysm）

身材好到不得了。（IG@sophieysm）

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網名紛紛留言，大讚：「好瘦好靚」、「好漂亮，身材好fit，美人美景，加油」、「最正氣健康的女神」、「不得了」。此外，也有網民發現向來多以英文歌做背景音樂的葉蒨文竟用上洪嘉豪的新歌《黑玻璃》，好奇她是否也同郭柏妍一樣是「院友」（洪嘉豪粉絲暱稱）一名，更笑指葉蒨文要用郭柏妍「爭仔」。

網民發現向來多以英文歌做背景音樂的葉蒨文竟用上洪嘉豪的歌曲《黑玻璃》。（IG@sophieysm）

好奇葉蒨文是否也是「院友」。（IG@sophieysm）

洪嘉豪。（陳順禎攝）

郭柏妍出席活動時，坦言好想同洪嘉豪做朋友。（資料圖片/梁碧玲攝）