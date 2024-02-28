50歲蔡少芬回流香港後現身　耳仔一特徵令網民憂身體出現問題

50歲的蔡少芬近年主力發展內地事業，雖一家五口曾移居到上海生活，但去年已舉家搬回香港。日前她更久違地在香港出席公開活動，她透露之前拍了部電影，因要照顧三子女，所以有好劇本和對手才考慮拍劇。不過，有眼利的網民就發現蔡少芬的耳垂有明顯摺紋，擔心她身體出現問題。

蔡少芬日前出席公開活動！（VCG）

原來耳仔有明顯摺痕。（微博照片）

網民發現她的耳垂有明顯摺痕，聯想到心臟保健，不禁紛紛留言：「娘娘注意心腦血管啊！注意休息！」、「據說耳朵摺痕代表心臟有問題」。耳垂上的皺紋，原來又稱「對角線耳垂摺線」（diagonal earlobe creases , DELC）或Frank's sign。一項刊登於《美國法醫學與病理學雜誌》的研究指出，40歲以下的心臟病患者當中，高達80％的案例都有對角線耳垂摺線（DELC）。目前對角線耳垂摺線已被視為一種相關性指標，它也與地區文化有關。

真係好明顯（微博照片）

若發現耳垂上有「單耳不完全」的摺線（也即是只有一邊耳朵有摺線，而摺線不明顯，沒有橫跨整個耳垂）屬於較不嚴重的等級，其次為單耳完全性摺痕（一邊耳朵有明顯並深的摺線，橫跨整個耳垂），最嚴重的是兩耳完全性對角摺線（兩邊耳朵有明顯並深的摺線，橫跨整個耳垂），患有心臟疾病的機率最高。