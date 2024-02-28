李龍基宣布封口唔再講王青霞順勢宣傳新歌　霸氣回應：金錢身外物

藝人李龍基的36歲未婚妻王青霞（Chris）較早前因涉逾期居留、使用虛假文書等6罪被控告。王青霞自從上週三（21日）開始於大欖懲教所還押，李龍基直到今日（28日）已經連續八天去懲教所探望對方，而原本今天是案件作保釋覆核申請，但昨日（27日）突然顯示取消該申請。

李龍基帶了一本永遠的鄧麗君書籍給未婚妻解悶。（葉志明攝）

李龍基帶了一本永遠的鄧麗君書籍給未婚妻解悶。（葉志明攝）

李龍基主動向傳媒噓寒問暖。（葉志明攝）

李龍基直到今天（28日）為止已經連續八日去懲教所探未婚妻王青霞。（葉志明攝）

李龍基帶了一本永遠的鄧麗君書籍給未婚妻解悶。（葉志明攝）

李龍基今天步出懲教所取車時，他接受訪問表示：「我喺呢度再重新一次我嘅立場，咁從呢秒開始我同Chris嗰啲事唔再作任何嘅發表，多謝各位關心，唔再作出任何嘅評論。」他繼續指希望各位關心有關自己的音樂作品，並表示：「我最近寫咗首新歌（暫定歌名：《雲淡清風》），希望大家留意吓呢啲！」

講到是否自己的寫照，他說：「多謝你哋，寫咗好耐㗎喇！曲係自己作，盧永強同我寫嘅，當然我俾咗個意思佢，呢首歌都做咗幾個月，多謝大家關心！」至於是否想獻給Chris，他說：「有關Chris嘅嘢我唔再去發表啦！」提到新歌什麼時候推出，他笑言：「好快好快，現在後期嘅製作，我想表達一種意識，其實我個人都係好鍾意低調平淡，因為我覺得平淡真係是福。」

李龍基指自己會每天堅持去懲教所探未婚妻王青霞。（葉志明攝）

被問到未婚妻取消保釋申請是否自己提出，他回應：「我再重新一次，有關我同Chris，我唔再發表！」提到目前未婚妻還在還押的階段是否有足夠的衣物保暖，他表示：「夠嘅！夠嘅！」至於連續八日到達懲教所探望對方是否會感覺疲累，他表示：「唔緊要啦！冇所謂呀！（堅持會風雨不改繼續探Chris？）會嘅。」提到目前會否停工，他坦言：「暫時取消咗啦！（三月份也沒有工作？）係呀，暫時取消咗。」

他續指每天都會繼續來探未婚妻，並表示：「唔再討論啦！最緊要人平安，同埋啲唔好嘅嘢走晒就安樂。我做人一向都係金錢身外物，最緊要身體健康，keep住做返運動，早一輪個個朋友見到我都話好頹，身體弱咗好多，呢樣嘢事實係咁講。我相信會振作返，多謝各位！」

李龍基透露即將會有新歌推出，希望各位留意音樂上的發展。（葉志明攝）

李龍基透露即將會有新歌推出，希望各位留意音樂上的發展。（葉志明攝）