林奕匡宣布喜訊40歲李靄璣大肚　相識廿載結婚六年終造人成功

恭喜恭喜﹗香港娛樂圈接二連三有喜訊，38歲男歌手林奕匡，2017年與太太李靄璣拉埋天窗，婚後享受二人世界多時，終有新突破。2月28日一同晒出超聲波相，宣布即將迎接金龍BB！



林奕匡與太太李靄璣組三口之家。（IG：@saxyphil）

林奕匡與太太李靄璣結婚6年造人成功。（IG：@saxyphil）

準媽媽Rikko留言：「金龍BB報喜 👶🏻相識20年相愛第198個月結婚6年，非常感恩喺我倆認為最最最理想既時候收到呢份上天恩賜既愛情結晶 🙌🏻」

林奕匡與太太李靄璣甜曬超聲波照。（IG：@saxyphil）

林奕匡則貼出多張合照，並晒出BB的超聲波相片寫道：「New member of the family!! （家庭的新成員!）非常開心同感恩，收到一份最珍貴嘅禮物，冇諗過今年可以有一個龍BB，We look forward to you coming into this world. There will be many challenges to come, but we will do everything we can to give you all the love in the world. （我們期待著你來到這個世界。 未來會有很多挑戰，但我們會盡一切努力給你世界上所有的愛） #OMG我就嚟做爸爸 #有D緊張 #希望龍BB健健康康 #期待每日唱歌俾你聽。」

林奕匡與太太李靄璣相識已經廿載。（IG：@saxyphil）