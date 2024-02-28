梁靖琪獲「七魔女」慶祝41歲生日　再婚做幸福人妻住千呎豪宅

由佘詩曼、湯盈盈、梁靖琪、文頌嫻、姚樂怡、鍾麗淇、周家蔚組成的「七魔女」，雖然各有自己家庭、事業各有各忙，但感情依然不變，不時都會相約聚會。昨日（27日）梁靖琪（Toby）迎來41歲生日，「七魔女」難得齊人，眾人一起為梁靖琪慶生，除了送上一個蜜蜂公仔蛋糕之外，還影了不少靚相。身穿花花高衩連身裙的梁靖琪，明艷照人，她亦有發文感謝一班好姊妹，盛讚她們是人生最好的禮物！

「七魔女」感情要好。（IG@tobyleungchingki）

「七魔女」難得齊人。（IG@tobyleungchingki）

佘詩曼。（IG@charmaine_sheh）

文頌嫻。（IG@annie_manchunghan）

鍾麗淇。（IG@yogachung）

周家蔚。（IG@janetchowkawai）

梁靖琪同老公。（IG@tobyleungchingki）

梁靖琪爸爸是曾任職無綫電視製作部戲劇製作總監的梁家樹，媽媽蕭笑鳴亦曾任無綫藝員部經理，家境富裕。2011年梁靖琪與身家兩億的闊少黃敏豪結婚，擅長投資豪宅的他被封為「炒樓王」，黃敏豪爸爸是投資紡織業商人黃振聲，坐擁十多個物業，據知他與梁靖琪在舞會上邂逅，拍拖不足一年就送上六位數字的兩卡鑽戒求婚，不過兩人的婚姻僅維持了年半時間就和平結束。

梁靖琪爸爸是曾任職無綫電視製作部戲劇製作總監的梁家樹，媽媽蕭笑鳴亦曾任無綫藝員部經理。（IG@tobyleungchingki）

梁靖琪曾與身家兩億的闊少黃敏豪有過一段婚姻。（視覺中國）

梁靖琪與年輕8年的施雋賢（Jon）再婚。（IG@tobyleungchingki）

好甜蜜。（IG@tobyleungchingki）

2018年梁靖琪被爆與年輕8年的施雋賢（Jon）相戀，據知男方家底豐厚，任職財富管理高級經理，雖然兩人屬姊弟戀，但由拍拖至今一直好恩愛，而梁靖琪婚後亦專心照顧家庭，更三年抱兩，育有大仔施睿文（Roman）和細仔施睿安（Rian），一家四口住在千呎豪宅，生活幸福美滿。

一家四口幸福美滿。（IG@tobyleungchingki）

自家豪宅開Party。（IG@tobyleungchingki）

大露台。（IG@tobyleungchingki）