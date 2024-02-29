42歲金曲歌王泰國被捕獲髮型再成焦點　髮量濃密到令網民質疑係..

歌手林俊傑（JJ）日前現身泰國曼谷出席朋友婚禮，難得去到這個旅遊勝地，林俊傑當然把握時間到處遊玩，期間他又相約同在當地的另一位「J」王嘉爾「Jackson」見面，以及與泰國羽毛球雙打女將沙西麗較量球技，玩得非常開心。

林俊傑日前現身泰國。（IG@jjlin）

四處遊玩。（IG@jjlin）

遊覽曼谷唐人街。（IG@jjlin）

近日，就有網民在社交平台分享了在曼谷商場偶遇林俊傑，大讚對方非常友善，合照也無托手踭，親和力十足。該對成功合照的夫婦，事後激動地寫道：「超激動！ ！ ！ ！今天去完四面佛到CentralWorld排隊等Karun，左邊發現一個人走來，看清楚才發現是林俊傑！ ！ ！老公說趕快去，我們就小跑步的跟著上手扶梯，站他後面跟他打招呼，他也很nice 上去就在一旁拍照了。天啊啊啊啊啊 好開心！只能說我們太幸運了，值得記錄下來！ ！ ！」

林俊傑到泰國出席朋友婚宴，同場還有JW（王灝兒）。（IG@jjlin）

相約同在當地的Jackson見面。（IG@jjlin）

又與泰國羽毛球雙打女將沙西麗較量球技。（IG@jjlin）

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不少網民大感羨慕，也有人表示曾遇到林俊傑，但被對方身邊的工作人員擋了：「我看其他偶遇都說他助理不讓合照」、「要是他身邊有工作人員的話就會被擋了，運氣好他一個人」

網民在商場偶遇林俊傑。（小紅書截圖）

大讚林俊傑友善。（小紅書截圖）

網民羨慕帖主可以跟林俊傑合照。（小紅書截圖）

相片所見，林俊傑戴上墨鏡，一身tee恤牛仔褲攞住一個黑色手袋，打扮低調，但有網民又將焦點放了在林俊傑千年不變的「招牌瀏海頭」。林俊傑出道至今髮型如一，無論是戴帽子或其他造型，都離不開那片厚重的瀏海，而且多年保持濃密，難怪有網民看著照片質疑說：「又是貝雷帽」，此番留言笑翻其他網民：「那不是他的瀏海嘛？」、「帽子在手上抓著呢」。

林俊傑髮型再成焦點。（小紅書截圖）

網民留言。（小紅書截圖）

貝雷帽。（網上圖片）

其實林俊傑經常遭質疑「戴假髮」，而他本人也曾在直播中對著鏡頭脫下帽子，兼用手撥弄頭髮，以行動澄清。他還笑言：「頭髮像假髮嗎？我頭髮像假髮嗎？你為什麼覺得我頭髮像假髮？因為很多嗎？很濃密嗎？」林俊傑還強調他頭髮是真的，如果假的不會有瀏海。

林俊傑曾在直播時澄清自己的是真頭髮。（小紅書截圖）

左撥右撥。（小紅書截圖）