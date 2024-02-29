極品身材最上鏡小姐新髮型驚變師奶　大爆當年無綫竟唔准剪短髮

現年39歲，2009年港姐最上鏡小姐袁嘉敏雖然已多年沒有影視作品推出，也鮮有現身公開活動，不過她依然有人氣。去年她罕有地到內地登台出騷，就受到熱烈歡迎，排場十足。財來自有方的袁嘉敏，又到歐洲旅遊享受人生，並於IG分享她的旅遊靚相。去年9月她就分享了她身在英國倫敦的照片，還拿着重達50kg的行李，自此她便一直在英國生活。原來袁嘉敏已正式搬到英國倫敦展開新生活。她不是都會更新社交網同大家分享近況，還有自己的YouTube頻道。

袁嘉敏最近又去了歐洲旅遊。(ig圖片)

袁嘉敏拍片宣布已正式移居英國。(youtube)

袁嘉敏昨日於IG story分享她的新髮型，見她把一頭留了多年的長髮剪短了，感覺煥然一新，很有新鮮感。換了短髮的她看來變得成熟了，與平日的性感美艷形象截然不同。袁嘉敏還公開了與網民的對話內容截圖，有網民看完她的新形象，說道：「哇，短髮造型讓你更有 「媽媽感」，讓人覺得你是個很簡單的女人。不像你當港姐時那個辣妹。」

袁嘉敏初三曬側面S形身材。(IG圖片)

袁嘉敏以英文回覆表示：「是的，這是去找香港造型師的結果。我在倫敦請了一位日本和韓國的美髮師幫我剪了頭髮，我想嘗試 最近也搬到這裡的香港造型師。我要求在春天做一些清爽的修剪，不要太「媽媽的樣子」，因為我是單身，他快速剪掉了很多東西。 我不知道為什麼大多數香港造型師都喜歡我的短髮。我簽約TVB的時候不准留長髮...」大爆原來當年曾被TVB勒令不可以剪短頭髮。

袁嘉敏的新髮型。(IG圖片)

袁嘉敏與網民對話截圖。(IG圖片)

袁嘉敏曬正面噴血身材。(IG圖片)

袁嘉敏曬正面噴血身材。(IG圖片)

袁嘉敏樣靚身材正。(IG圖片)

有網民問她