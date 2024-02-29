李龍基封口不談未婚妻王青霞Chris　下月即舉辦迷你演唱會勁吸金

李龍基（基哥）和未婚妻王青霞（Chris）的新聞佔據了娛樂版好幾周，亦成為了首個由2023年「存活」到2024年的娛樂話題。事件的最新發展是，王青霞（Chris）因涉逾期居留虛假文書等6罪而被關押，而「愛妻深切」的基哥則每日都前往探望，訪問內容也佔據了多日的娛樂新聞版面。



李龍基（基哥）和未婚妻王青霞（Chris）的新聞佔據了娛樂版好幾周。（資料圖片）

李龍基（基哥）的未婚妻王青霞（Chris）因涉逾期居留虛假文書等6罪而被關押。（資料圖片）

日前李龍基（基哥）已表示不願多談，面對記者提問亦只是揮揮手就走過，十分之瀟灑！不過，「封口」原來是為了將大眾的注意力轉移到他的新歌之上！

李龍基宣布封口唔再講王青霞順勢宣傳新歌 霸氣回應：金錢身外物

日前李龍基步出懲教所取車時，接受訪問表示：「我喺呢度再重新一次我嘅立場，咁從呢秒開始我同Chris嗰啲事唔再作任何嘅發表，多謝各位關心，唔再作出任何嘅評論。」他繼續指希望各位關心有關自己的音樂作品，並表示：「我最近寫咗首新歌（暫定歌名：《雲淡清風》），希望大家留意吓呢啲！」

李龍基（基哥）搞迷你演唱會。（網上圖片）

近日亦有網民發現，原來他將在3月26日出席香港仔中心的一場名為「李龍基好SING之夜」的迷你演唱會。雖然海報似足演唱會宣傳，但其實這個迷你演唱會也十分之「超值」，皆因場地坐落於商場之內，而且更是「有歌聽有嘢食」，每圍$4,000 全包宴兼有沙巴躉、燕窩、有蝦有菜有滷水鵝、還有甜品，酒精更是無限量供應。如果以每圍坐12人計算，則人頭入場費只需不足$350，十分之超值。

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不少網民都十分佩服李龍基的宣傳手法，又表示基哥要「籌錢救老婆」，所以才會接這些工作，但也有人表示這個宴席只有幾餸，實在不化算。